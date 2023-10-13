Должен перечислить 21 млн грн на 'Армию дронов': ВАКС принял решение по делу сообщника экс-главы Верховного суда Князева

Адвокат Олег Горецкий, которого вместе с экс-главой Верховного Суда Всеволодом Князевым обвиняют в получении 2,7 млн долларов взятки, получил 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) освободил фигуранта от отбывания наказания с испытательным сроком в три года и утвердил соглашение между прокурором и подсудимым.

Согласно соглашению, Горецкий обязался перечислить 21 млн грн на проект "Армия дронов", сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять разоблачительные показания. Изъятые в ходе расследования около 29 млн грн также будут перечислены в поддержку ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности 12 октября, говорится в сообщении.

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Так, суд признал Горецкого виновным в пособничестве дать взятку должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, и третьему лицу, а также предоставлению такой взятки и мошенничестве (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

"По приговору суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил лицо от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 года", – сообщили в САП.

По условиям соглашения, Горецкий обязан сотрудничать со следствием и давать показания, а также пожертвовать 21 млн грн на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Минцифры "Армия дронов".

Изъятые около 29 млн грн также будут перечислены в поддержку ВСУ. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тыс. долларов, заявили в САП.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 мая в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда при получении взятки. К крупной коррупционной схеме, по данным следствия, оказались причастны руководство и рядовые судьи.

– По данным СМИ, Князев получил взятку за решения в пользу олигарха Константина Жеваго.

– В суде экс-глава ВС сказал, что деньги якобы принадлежали его зажиточным друзьям, а ему якобы их передали на хранение. Суд отправил его под стражу с возможностью внести 80 млн грн залога.

– 4 октября в НАБУ и САП объявили, что следствие по делу Князева завершено. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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