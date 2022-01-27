Безоружные солдаты держали оборону: в МВД сообщили новые детали смертельной стрельбы в Днепре

В Днепре во время стрельбы, которую устроил солдат срочной службы Артемий Рябчук, убив пятерых человек, одному из раненых удалось поднять тревогу. Другие военнослужащие в это время забаррикадировали комнату, не впустив в помещение стрелка.

О героических действиях бойцов Нацгвардии на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в четверг, 27 января, передает "Укринформ". По словам чиновника, они, рискуя собой, сопротивлялись Рябчуку и не дали поставить под угрозу жизнь других военнослужащих.

Командующий Национальной гвардии Николай Балан, подавший в отставку из-за стрельбы, устроенной Рябчуком, отметил, что в комнате, которую забаррикадировали бойцы, находились восемь человек. Все они не имели оружия. Всего стража насчитывала 23 военных: пятеро были на постах, а другие– в спальных комнатах.

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Кроме того, как рассказал Енин, один из пострадавших, раненный трижды, смог сбежать и сообщить дежурным службам о сигнале тревоги.

Напомним:

произошедшее произошло 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пятеро получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в подразделении воинской части, где проходил срочную службу Артемий Рябчук, подозреваемый в массовом убийстве сослуживцев, были зафиксированы случаи так называемой дедовщины. В частности, один из солдат был избит настолько, что впоследствии он скончался от травм внутренних органов.