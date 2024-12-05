Апелляционный суд принял решение о подозреваемом в убийстве Фарион: оставили ли под стражей

Львовский апелляционный суд отклонил жалобу на меру пресечения для 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Суд постановил оставить в силе решение Галицкого районного суда, которое предусматривает заключение под стражей без права внесения залога до 12 января 2025 года.

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Заседание транслировалось онлайн. Ранее Галицкий райсуд продлил Зинченко меру пресечения до 12 января 2025 года без возможности внесения залога.

Защита подозреваемого подала апелляцию, требуя замены меры пресечения на круглосуточный домашний арест.

Адвокат подозреваемого отмечал, что его клиент попал под подозрение из-за стечения обстоятельств, отметив, что Зинченко оказался "в неправильном месте в неправильное время". Защитник утверждал, что главным доказательством против его подзащитного являются данные мобильной связи, которые, по его мнению, недостаточно убедительны.

Прокурор, со своей стороны, заявил, что следствие провело детальный анализ видеозаписей, воспроизводящих перемещение подозреваемого во Львове с 9 по 21 июля. Он добавил, что все "разногласия устранили в ходе досудебного расследования благодаря допросам и другим следственным действиям".

Суд учел доводы сторон и решил оставить меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога без изменений.

Напомним, 18-летний Вячеслав Зинченко был задержан в Днепре в июле этого года и с тех пор находится под стражей. Ему инкриминировано умышленное убийство общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

В Ирину Фарион стреляли вечером 19 июля во Львове у ее дома на улице Масарика. Она скончалась от огнестрельных ранений в реанимации.

По словам соседей, за Фарионом следил неизвестный мужчина, который каждый день сидел на скамейке под ее домом.

По данным следствия, убийца готовился к преступлению минимум два месяца, в том числе арендовал как минимум три квартиры во Львове.

Адвокат Зинченко подал апелляцию с просьбой отменить решение и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Апелляционный суд Львова отказал и оставил в силе избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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