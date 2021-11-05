Суд обязал харьковского 'мажора' сдать кровь на анализ: результат может повлиять на меру наказания

Киевский районный суд Харькова принял решение о принудительном изъятии образцов крови 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Одесской, для проведения экспертизы. Результаты анализов могут сказаться на определении уголовной статьи для местного "мажора", особенно в случае выявления в лимфе посторонних веществ типа наркотика.

Об этом у себя в Facebook рассказал адвокат, представляющий интересы семьи погибшего мужчины Маси Найем. По его словам, образцы крови необходимы для сравнения наряду с другими специальными экспертизами, которые уже назначены по ходатайству стороны обвинения.

"В крови могут содержаться остатки других веществ, из-за чего квалификация статьи может измениться. В связи с этим следователь полиции обратился в суд с соответствующим ходатайством, и суд его сегодня удовлетворил", – указали авторы Telegram-канала APnews.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, харьковский "мажор" Николай Харьковский отказался добровольно сдавать кровь для проведения наркологической экспертизы.