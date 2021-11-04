Венедиктова сказала, что грозит харьковскому 'мажору' за смертельное ДТП

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, какое наказание может грозить 16-летнему Николаю Харьковскому, который в Харькове устроил смертельное ДТП. Она полагает, что суд может ограничится семи годами лишения свободы.

Об этом Венедиктова заявила 4 ноября в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Она также отметила, что к ответственности необходимо привлечь и родителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Генпрокурор пояснила, что часть 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть пострадавшего или тяжелые телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины предусматривает до восьми лет тюрьмы. Однако учитывая, что фигурант несовершеннолетний, суд может ограничиться семи годами.

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Также Венедиктова отметила, что за такие преступления ответственность не только на детях и их родителях, но и на окружении.

Она обратила внимание, что в Украине частые случаи дерзкого и циничного неуважения к закону и жизни человека, а дети перенимают такие примеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября автомобиль Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский, на огромной скорости столкнулся с другой машиной. В результате один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы. Парня арестовали на два месяца без права внесения залога.

Одна из пострадавших заявила, что ей поступали угрозы. Девушку взяли под охрану.