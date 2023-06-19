Суд оставил под стражей судью Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца в Киеве

Киевский апелляционный суд оставил ранее избранную меру пресечения судье Макаровского райсуда Алексею Тандыру, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии. Он будет содержаться под стражей без возможности внесения залога до 21 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Ранее подозреваемый подавал апелляцию на изменение меры пресечения.

"Киевский апелляционный суд поддержал позицию Киевской городской прокуратуры и оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для судьи, которая подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которой погиб нацгвардеец. Решение принято в понедельник, 19 июня", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что судья Тандыр продолжит находиться под стражей без возможности внесения залога.

"Ранее Высший совет правосудия (ВРП) дал согласие на содержание судьи под стражей и отстранил его от осуществления правосудия", – напомнили в прокуратуре.

Напомним, 26 мая автомобиль Lexus совершил наезд на нацгвардейца, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпосту. В результате наезда 22-летний боец НГУ Вадим Бондаренко погиб на месте аварии. За рулем авто после аварии обнаружили главу Макаровского райсуда Алексея Тандыра, который заявил, что в момент столкновения был в автомобиле, но не за рулем. По его словам, водитель, который "на самом деле управлявший транспортом", скрылся.

В "Лексусе" Тандыра была обнаружена бутылка из-под спиртного, но судья после ДТП отказался проходить тесты на наличие алкоголя в крови. Свою вину в аварии он отрицал. Впоследствии у него принудительно отобрали биологические образцы, результаты которых еще ожидаются.

Против Тандыра открыто уголовное производство. Его задержали и отправили в СИЗО до 21 июля без права выхода под залог. Если вина судьи будет доказана, ему "светит" до 10 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам активистов, судья Алексей Тандыр якобы неоднократно помогал пьяным водителям избежать ответственности. Они утверждают, что он закрыл админпроизводство по факту совершения подобного ДТП другим судьей.

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