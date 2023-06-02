ВСП отстранил судью Тандыра, сбившего нацгвардейца, от совершения правосудия: подробности

Высший совет правосудия Украины отстранил судью Алексея Тандыра, который насмерть бойца Нацгвардии на блокпоста от осуществления правосудия. Причиной стало его привлечение к уголовной ответственности по этому делу.

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Таким образом было согласовано ходатайство заместителя генпрокурора. Решение на заседании 2 июня поддержали все присутствующие 13 членов ВСП (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что глава Макаровского районного суда Киевской области Тандыр отстранен пока только до 25 июля. То есть до времени окончания досудебного следствия.

Еще 27 мая члены Высшего совета правосудия провели заседание по рассмотрению инцидента, который произошел с их коллегой-судьей. Тандыр является главным подозреваемым в управлении автомобилем в состоянии опьянения, что привело к гибели сотрудника Нацгвардии – отца троих детей.

Напомним: за пять минут до полуночи 26 мая автомобиль Lexus совершил наезд на нацгвардейца, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпосту. В результате наезда 22-летний боец НГУ Вадим Бондаренко погиб на месте аварии.

За рулем авто после аварии обнаружили главу Макаровского райсуда Алексея Тандыра, который заявил, что в момент столкновения был в автомобиле, но не за рулем. По его словам, водитель, "на самом деле управлявший транспортом", сбежал.

В "Лексусе" Тандыра была обнаружена бутылка из-под спиртного, но судья после ДТП отказался проходить тесты на наличие алкоголя в крови. Свою вину в аварии он отрицал. Впоследствии у него принудительно отобрали биологические образцы, результаты которых еще ожидаются.

Против Тандыра возбуждено уголовное производство. Его задержали и отправили в СИЗО до 21 июля без права выхода под залог. Если вина судьи будет доказана, ему "светит" до 10 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам активистов, судья Алексей Тандыр якобы неоднократно помогал пьяным водителям избежать ответственности. Они утверждают, что он закрыл админпроизводство по факту совершения подобного ДТП другим судьей.

Отец погибшего нацгвардейца рассказал, что Тандыр не извинился перед его семьей. Родные Вадима Бондаренко вспоминают, что он был лидером и с детства мечтал стать военным.

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