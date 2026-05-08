Присвоили 5 квартир умерших: в Киеве разоблачили банду с участием экс-судьи Тандыра, который ранее насмерть сбил нацгвардейца. Фото

В Киеве были разоблачены шесть участников преступной группировки, которая занималась незаконным завладением недвижимостью умерших или длительно отсутствующих владельцев жилья в столице и в Одессе. Среди подозреваемых только двое гражданские лица, а все остальные так или иначе работали в сфере украинской юстиции, в том числе бывший судья Алексей Тандыр. Всем участникам группировки уже избраны меры пресечения.

Об этом сообщили в столичной прокуратуре и в Офисе генпрокурора. Прокуроры не назвали экс-судью по имени, но отметили, что он "бывший председатель райсуда Киевщины, который ранее стал фигурантом дела о смертельном ДТП". Таким образом, речь идет именно о Тандыре.

Слуги Фемиды

Кроме экс-судьи Тандыра, среди подозреваемых руководитель одного из подразделений Государственной исполнительной службы Министерства юстиции и двое адвокатов.

"Те, кто пытался использовать закон как инструмент ограбления, сами оказались перед законом", – отметил по этому поводу генпрокурор Руслан Кравченко.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по статьям о создании и участии в преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах, а также покушение на мошенничество. Подозреваемым уже избраны меры пресечения, причем "бывший судья взят под стражу без права внесения залога", акцентировали в ОГПУ и прокуратуре.

Как работала схема

По данным следствия, участники схемы подыскивали квартиры, владельцы которых умерли или долгое время отсутствовали. Для завладения недвижимостью изготавливали поддельные документы, оформляли фиктивные долговые обязательства и создавали искусственные основания для взыскания имущества через исполнительную службу.

Судья обеспечивал принятие необходимых решений, а чиновник исполнительной службы способствовал открытию производств и передаче квартир в рамках сфальсифицированных дел.

Что успела группировка

В результате своей "деятельности" участники схемы незаконно завладели пятью квартирами в Киеве и Одессе. Еще одну квартиру не успели переоформить из-за разоблачения схемы правоохранителями, отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

По его словам, во время обысков в суде, подразделениях исполнительной службы, у нотариусов и по месту жительства фигурантов изъяты "документы, материалы судебных дел и доказательства, подтверждающие деятельность схемы".

Кто такой Тандыр

Алексей Тандыр в первую очередь известен тем, что ночью 26 мая 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Lexus, сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, который устанавливал инженерные заграждения на блокпосту. Военный погиб на месте аварии.

Видео с бодикамеры женщины-полицейской, которая была на блокпосту возле места ДТП

Печерский райсуд Киева практически сразу отправил подозреваемого под стражу. Дело расследуется по ч. 3 ст. 286-1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

В августе 2024 года по решению Высшего совета правосудия Тандыр потерял свою должность судьи. Все это время подозреваемый находится в СИЗО.

Причем, как ранее сообщал OBOZ.UA, фигуранту дела несколько раз меняли сумму залога – так, в январе текущего года она уменьшилась до 120 млн грн, а уже в феврале – до 20 млн грн.

