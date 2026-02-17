Экс-судье Тандыру, сбившему насмерть нацгвардейца на блокпосту, уменьшили залог почти на 100 млн грн. Подробности

Во вторник, 17 февраля, Киевский апелляционный суд существенно уменьшил размер залога для экс-судьи Алексея Тандыра. Чтобы выйти из СИЗО, вместо почти 120 млн грн обвиняемый в причастности к смертельному ДТП должен внести только 20 млн грн.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

Так, по словам правоохранителей, сегодня, 17 февраля, в Киевском апелляционном суде состоялось заседание, на котором рассматривалась апелляционная жалоба относительно меры пресечения экс-судье Макаровского райсуда Киевской области Алексею Тандыру.

"Прокуроры просили изменить меру пресечения на содержание под стражей без права залога. Со своей стороны обвиняемый просил применить ему личное обязательство", – рассказали в пресс-службе.

Несмотря на аргументы прокуроров, суд принял решение оставить обвиняемого под стражей, однако уменьшил размер залога с почти 120 млн грн до почти 20 млн грн.

Дело Тандыра

Ночью 26 мая 2023 года Алексей Тандыр, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Lexus, сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, который устанавливал инженерные заграждения на блокпосту. Военный погиб на месте аварии.

В конце того же месяца Печерский райсуд Киева отправил подозреваемого под стражу.

Видео с бодикамеры женщины-полицейской, которая была на блокпосту возле места ДТП, можно посмотреть по этой ссылке.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 286-1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

В августе 2024 года по решению Высшего совета правосудия тогдашний судья Тандыр потерял свою должность. Все это время подозреваемый находится в СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 28 января, Святошинский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшему судье Макаровского райсуда Алексею Тандыру. Мужчина может выйти из СИЗО под залог в более чем 119 млн гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!