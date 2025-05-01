Экс-судью Тандыра, сбившего нацгвардейца на блокпоста, оставили под стражей: новые детали

Экс-судье Алексею Тандыру Святошинский суд Киева 1 мая продлил меру пресечения. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения бывший судья останется под стражей до 29 июня 2025 года.

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Как рассказало Суспільнее, именно с ходатайства прокурора о продлении меры пресечения для подозреваемого и начали заседание суда. В свою очередь защита экс-судии заявила, что "неоднократно опровергала" якобы риски, из-за которых подозреваемого удерживают под стражей.

В прокуратуре такими рисками названа возможность влияния подозреваемого на свидетелей и экспертов, а также риск скрывания от суда. Об этом также говорит и адвокат потерпевшей стороны Павел Теслюк.

"По моему убеждению, существует риск, что обвиняемый может влиять на потерпевших в связи с заявленными ими гражданскими исками относительно взыскания с Тандыра материальной компенсации. Влияние может быть с целью отказаться от заявленных гражданских требований. Кроме того, процессуальное поведение (подозреваемого), по моему убеждению, свидетельствовало о желании избежать ответственности", – отметил он.

Адвокаты Алексея Тандыра говорят, что имеют другую информацию – в частности, на свидетелей влиял не Тандыр, а Государственное бюро расследований. Якобы ГБР проводило обыски у нескольких свидетелей, которые "не устраивали сторону обвинения".

Более того, "с указанными свидетелями проведены профилактические беседы, сопровождавшиеся угрозами, чтобы изменили показания", и "есть информация, что запланированы обыски и у адвокатов Тандыра", рассказала защита подозреваемого.

В целом прокурор заявил о по меньшей мере 32 свидетеля по делу, один из них на сегодняшний день считается без вести пропавшим, еще одного до сих пор не опрашивали. Таким образом, за два года ведения дела удалось допросить лишь 30 свидетелей.

На следующей неделе, 6 мая, суд определится, будет ли допрашивать следующих свидетелей или переходить к стадии исследования письменных доказательств.

Как сообщал OBOZ.UA, Алексей Тандыр ночью 26 мая 2023 года, находясь за рулем Lexus пьяным (это подтвердила судебно-психологическая экспертиза), сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпости. Военный погиб на месте аварии.

В конце того же месяца Печерский райсуд Киева отправил подозреваемого под стражу. С тех пор мера пресечения для бывшего судьи продолжалась несколько раз.

Видео с бодикамеры женщины-полицейской, которая была на блокпосте возле места ДТП, можно просмотреть по ссылке.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 286-1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

В августе 2024 года по решению Высшего совета правосудия тогдашний судья Тандыр потерял свой пост.

Все это время подозреваемый находится в СИЗО.

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