'Это я его сбил?' В сеть попало видео с судьей Тандыром на месте смертельного ДТП

В четверг, 11 апреля, на заседании Высшего совета правосудия показали видео с места аварии с участием судьи Алексея Тандыра, который насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Минифильм скачали с бодикамеры полицейской, которая была на блокпосту возле места ДТП.

В сети видеоролик обнародовала "Фонд DEJURE". На кадрах видно, как вел себя Тандыр, как путался в ответах на вопросы правоохранителей и не хотел проходить тест Драгера.

В начале видео Тандыр открывает дверь машины с водительского места и спрашивает: "Кого-то сбил? Кого-то сбил, да?" После этого он подходит к телу сбитого нацгвардейца и хватается за голову.

"Это тапочка, я просто его не увидел", – говорит судья.

Когда полицейские спросили Тандыра, является ли он водителем машины, он ответил: "Я не знаю". На уточняющий вопрос говорит, что является только владельцем машины и во время ДТП был пассажиром, забывая, что еще несколько минут назад жаловался, что "кого-то сбил" и выходил из машины отнюдь не с пассажирского сиденья.

При этом судья возразил сотруднице полиции, употребляющей алкоголь. Когда она сказала приготовить документы для проверки и пройти тест Драгера, потому что от него слышно перегаром, Тандыр сказал: "Я знаю, я знаю".

На кадрах видно, что когда полицейский предложил Тандиру пройти алкотестер, он отказался это сделать, аргументируя тем, что на него надели наручники. "Как я могу что-то говорить, если я в наручниках стою?" .

Судья постоянно уклонялся от ответов, не хотел отвечать на вопрос, где он работает. Когда же его спросили, не в госслужбе ли, Тандыр заявил: "Лучше, чем госслужба".

Напомним, что 4 апреля Святошинский райсуд Киева оставил под стражей до 2 июня 2024 года судью Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Адвокаты фигуранта ходатайствовали об увольнении их подзащитного из СИЗО для прохождения военной службы.

Как сообщал OBOZ.UA:

25 мая 2023 года автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко. Якобы за рулем легковой машины в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевщины.

27 мая 2023 Печерский районный суд Киева отправил под стражу своего коллегу из Макаровского райсуда Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения. "Слуга Фемиды" проведет в следственном изоляторе до 21 июля без права внесения залога.

4 марта 2024 года Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он должен находиться в СИЗО до 12 апреля. Сейчас его оставили род стражей еще на 2 месяца.

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