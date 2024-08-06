Высший совет правосудия уволил Всеволода Князева и Алексея Тандыра: в чем их обвиняют

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

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Также был уволен судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр. Об этом сообщает Высший совет правосудия.

По информации ВСП, Князев и Тандыр были уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка. Решение в отношении двух судей было принято на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Стоит отметить, 15 мая 2023 стало известно, что НАБУ и САП задержали судью Верховного суда Всеволода Князеваво во время получения взятки. По данным следствия, к делу причастны руководство и рядовые судьи. В то же время СМИ сообщали, что взятку Князев получил за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

Спустя несколько дней Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога.

От одного судебного заседания к другому сумма залога все уменьшалась и уменьшалась, пока 31 января 2024 года за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день экс-председателя Верховного суда освободили из-под стражи, надев на него электронный браслет.

А 27 мая электронный браслет с него сняли. Суд мотивировал это решение тем, что у обвиняемого возникли проблемы со здоровьем.

10 июля стало известно, что Князева заметили в Закарпатье вблизи границы с Румынией. Он ехал в авто Voskswagen как пассажир. О возможной попытке экс-судьи выехать за пределы Украины пограничники информировали полицию и ТЦК. Самого Князева завернули и отправили за пределы пограничной полосы.

Во время обыска по делу Всеволода Князева были изъяты сотни тысяч долларов. НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

В свою очередь Алексей Тандыр является фигурантом смертельной ДТП. Ночью 26 мая 2023 года он, находясь за рулем Lexus, сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпосте. Военный погиб на месте ДТП. При этом тогдашний судья утверждал, что машиной якобы управлял "не он", а водитель скрылся.

27 мая 2023 Печерский районный суд Киева отправил под стражу своего коллегу из Макаровского райсуда Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения. "Слуга Фемиды" проведет в следственном изоляторе до 21 июля без права внесения залога.

4 марта 2024 года Киевский апелляционный суд продолжил меру пресечения судьи Алексею Тандыру. Он должен находиться в СИЗО до 12 апреля.

4 апреля Святошинский райсуд Киева оставил под стражей Алексея Тандыра до 2 июня 2024 года судью. Его адвокаты заявили, что судья хочет мобилизоваться в армию, в связи с чем просили освободить его из-под стражи.

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