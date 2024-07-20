Стрелявший в Фарион мужчина мог выслеживать ее под домом: в МВД раскрыли детали и сказали, есть ли след РФ

Вечером 19 июля неизвестный мужчина выстрелил в языковеда и бывшую нардепку Ирину Фарион во Львове. Через несколько часов после этого она скончалась в больнице от огнестрельного ранения в голову. Полиция продолжает поиски убийцы и устанавливает его личность.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга во Львове. Он отметил, что накануне нападения Фарион не обращалась в полицию по поводу угроз в свою сторону.

"Не было таких обращений, но мы анализируем, Служба безопасности анализирует все ее последние выступления, где выступала, что говорила и так далее, для того чтобы отработать такие версии", – подчеркнул Клименко.

В сети также появились сообщения, что под домом Ирины Фарион около 2-3 недель постоянно находился молодой человек. Соседи предполагают, что он может быть причастен к преступлению.

По словам Игоря Клименко, по состоянию на ночь 20 июля о мужчине, которого видели соседи у дома, ничего не известно. Полиция проверяет все версии и устанавливает, может ли быть причастен к преступлению этот человек.

"Мы действительно можем подтвердить, что этот человек, которого вы видели в сети, в течение нескольких дней был в этой одежде у дома Ирины Фарион", – подчеркнул Клименко.

Министр также отметил, что из-за отключения света работа камер видеонаблюдения прерывалась, что затрудняет поиски этого молодого человека. Кроме того, он не исключил возможности, что покушение на Ирину Фарион было совершено по указанию российских спецслужб. Эту версию также проверяют правоохранители.

"Мы не можем этого исключать, конечно. И будем проверять эту версию", – отметил министр.

Клименко подчеркнул, что правоохранители проверяют всю информацию относительно убийства. Он призвал всех, кто может предоставить дополнительные данные, обращаться в полицию. Министр также поблагодарил всех, кто делится информацией и предоставляет фотографии, сделанные у дома Ирины Фарион.

"Мы анализируем все слухи, проверяем всю информацию. В частности, ту информацию, которая проходила через пророссийские телеграмм-каналы", – добавил он.

Ранее Игорь Клименко озвучил основные мотивы, рассматриваемые правоохранительными органами по убийству экснардепки Ирины Фарион. Среди них – общественная и политическая деятельность языковеда, а также личная неприязнь к ней. Правоохранители не исключают, что убийство могло носить заказной характер.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 июля на улице Масарика во Львове покушались на языковед и бывшую народную депутатку Ирину Фарион. Через несколько часов она скончалась в больнице.

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