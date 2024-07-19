Во Львове стреляли в Ирину Фарион, она в тяжелом состоянии: все подробности. Фото и видео

Вечером в пятницу, 19 июля, во Львове совершили покушение на языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Это произошло на улице Масарика.

Видео дня

Об этом сообщил депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич. По его данным, женщина жива, однако находится в тяжелом состоянии. "Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя", – пишет Зинкевич.

Впоследствии информацию о покушении подтвердили в полиции.

О покушении на Фарион также написала местная журналистка Марта Олиярник. "Был ли выстрел смертельным доподлинно неизвестно, ее забрала скорая. Об этом мне стало известно из собственных источников. Это произошло на Масарика, 3. Был выстрел в висок", – отметила она.

Как отмечает ZAXID.NET, сейчас Фарион находится в больнице в критическом состоянии.

"Ирину Фарион госпитализировали в критическом состоянии в Первое медобъединение Львова по ул. Миколайчука примерно в 19:40 с огнестрельным ранением в голову. Она находится в отделении неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Вскоре информацию о покушении подтвердили в полиции, не называя имени жертвы, однако наш источник подтвердил, что речь идет именно о Фарион. Там отметили, что инцидент произошел около 19:30 на одной из улиц Львова – там неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летнего общественного деятеля.

"Женщину с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу. Правоохранители принимают меры по задержанию стрелка. На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины", – отметили правоохранители.

Львовские СМИ пишут, что, предварительно, в Фарион стрелял мужчина возрастом 20-25 лет. По словам очевидцев, стрелок неоднократно следил за женщиной под подъездом.

В полиции сообщили, что по факту выстрела в Фарион следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что состояние Фарион тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

"Полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Есть свидетельские показания, обрабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах", – написал он.

На покушение отреагировал президент Владимир Зеленский – Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападавшего на Ирину Фарион. Глава государства отметил, что все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы для установления обстоятельств этого преступления.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность", – добавил гарант.

Как писал OBOZ.UA, в июне Фарион сообщила, что ее официально восстановили на должности профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника". На основании решения Львовского апелляционного суда ей также должны выплатить почти 124 тыс. грн зарплаты за период вынужденного прогула.

Тем временем Служба безопасности Украины продолжала вести расследование экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион. Фигуранткой уголовного производства она стала после того, как опубликовала сообщение, полученное от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, "засветив" его персональные данные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!