Высший совет правосудия уволил судью Тандира, сбившего насмерть нацгвардейца: подробности дела

Высший совет правосудия уволил судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве. Сейчас Тандыр находится под стражей, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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Об уходе судьи сообщила прессслужба ВРП 20 июня. Как отмечается, Высший совет правосудия рассмотрел жалобу Тандыра и его адвоката Олега Юрченко и решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты ВРП от 24 апреля 2024 года № 1241/2дп/15-24.

Последнее касалось привлечения к дисциплинарной ответственности и применения к Тандыру дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности.

"Судья воспользовался своим правом на обжалование решения Дисциплинарной палаты к Высшему совету правосудия", – говорится в сообщении ВРП.

Решение еще может быть обжаловано в соответствии с Законом "О Высшем совете правосудия".

Тандыру инкриминируют ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего), ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от п' ять до десяти лет.

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