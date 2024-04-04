Судью Тандыра оставили под стражей: его желание мобилизоваться не помогло

В четверг, 4 апреля, Святошинский райсуд Киева оставил под стражей до 2 июня 2024 года судью Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Адвокаты фигуранта ходатайствовали об увольнении их подзащитного из СИЗО для прохождения воинской службы.

Об этом сообщило "Суспільне". 27 мая начнется уже второй год, как подозреваемый находится под стражей.

Прокурор Михаил Доманицкий, напомнивший о риске укрывательства подозреваемого от суда в случае изменения меры пресечения, ходатайствовал о продлении содержания под стражей.

"Сторона обвинения учитывает тяжесть наказания и считает, что ни одна другая более мягкая мера пресечения не обеспечит исполнение обязанностей", – добавил он.

Правозащитники Тандыра заявили, что судья хочет мобилизоваться в армию, в связи с чем просили освободить его из-под стражи.

"Тандыр Алексей Витальевич является офицером запаса. Общественный интерес был закреплен тем, что он должен заменить того парня и защищать. Тандыр был определен ограниченно пригодным в мирное время и пригодным в военное, – сказал адвокат подозреваемого Олег Юрченко.

С соответствующей просьбой фигурант дела также обращался к прокурору Доманицкому. Однако, как отметил источник, он не планирует подавать ходатайство о мобилизации Тандыра. Выяснить вопрос о пригодности подозреваемого к воинской службе не удалось.

"Если вдруг он ограниченно пригодный, то будет сидеть в тылу. Кроме того, не забываем о рисках, их господин Доманицкий объявляет каждый раз во время ходатайства о продлении меры пресечения, а это в частности и риск укрывательства и риск влияния на свидетелей. Поэтому позиция прокурора достаточно четкая и понятная", – добавил источник.

Родственники нацгвардейца, погибшего в ДТП с участием Тандыра, высказались против его увольнения в связи с мобилизацией. Брат военнослужащего напомнил, что мобилизация была до аварии.

"Я и моя семья считаем, что сначала нужно ответить за содеянное, а потом уже мобилизоваться и идти в армию", – сказал он.

Судебное заседание перенесено на 17 апреля 2024 года. Тандыру грозит до 10 лет тюрьмы.

В Telegram Киевской городской прокуратуры также подтвердили, что обвиняемый будет находиться под стражей до 2 июня 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 мая 2023 года автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко. Якобы за рулем легковой машины в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевщины.

– 27 мая 2023 Печерский районный суд Киева отправил под стражу своего коллегу из Макаровского райсуда Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения. "Слуга Фемиды" проведет в следственном изоляторе до 21 июля без права внесения залога.

– 4 марта 2024 года Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он должен находиться в СИЗО до 12 апреля.

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