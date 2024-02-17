Судья Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца в Киеве, получил почти 400 тыс. грн судейского вознаграждения - ЦБК

Известный судья Алексей Тандыр, который сейчас находится в СИЗО и будет находиться там как минимум еще два месяца, продолжает получать судейские вознаграждения. С июня по ноябрь прошлого года он получил около 400 тысяч грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Ранее Тандыр заявлял в суде, что не получает никаких выплат.

Судью, напомним, подозревают в причастности к смертельному ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец. Кроме уголовного производства против Тандыра Высший Совет Правосудия проводил дисциплинарное дело, но позже его прекратили.

Но ВСП все-таки возобновил рассмотрение дисциплинарного дела Тандыра.

"Тандыр, кстати, такой не один. Госаудитслужба обнаружила 9 судей, отстраненных от правосудия из-за привлечения к ответственности, но все равно получавших вознаграждение. Такие судьи обошлись бюджету в 6,5 млн грн. А судья Брянковского суда Луганской области с 2021 года года получил 2,4 млн грн, хотя давно перешел на сторону врага и даже получил паспорт РФ", – отметили в ГПК.

Среди них и судья Верховного Суда Всеволод Князев, подозреваемый в получении неправомерной выгоды. Он также продолжает получать зарплату как судья, хотя не только не работает, но находится в СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение, согласно которому судья Павел Вовк не может осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. До этого момента скандальный судья находился кандидатом в КАС.

Между тем, по данным активистов, Тандыр в должности судьи сам якобы помогал избежать ответственности за "пьяное" управление.

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