С экс-главы Верховного суда Князева сняли электронный браслет: подробности

С экс-главы Верховного суда Всеволода Князева был снят электронный браслет. Соответствующее решение было принято из-за проблем со здоровьем.

В связи с этим 27 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снял электронный браслет с Князева. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

В то же время суд продлил срок исполнения обязанностей, возложенных на бывшего председателя Верховного суда, до 27 июля. Отметим, что Князева обязали носить электронный браслет после того, как за него был внесен залог.

Напомним, что 15 мая 2023 г. в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда во время получения взятки. 18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога.

Как сообщалось, к "схеме", по данным следствия, были причастны руководство и рядовые судьи. По данным СМИ, Князев получил взятку за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января 2024 года за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн, в тот же день его освободили из-под стражи под личные обязательства, что он не может отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. За день до этого размер залога для Князева был уменьшен в седьмой раз с начала судебного процесса.

Также в середине апреля в отношении Князева было открыто дисциплинарное дело. В его действиях зафиксированы признаки дисциплинарных проступков, определенных пунктами 3, 15 части I статьи 106 Закона "О судоустройстве и статусе судей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!