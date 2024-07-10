Экс-главу Верховного суда Князева обнаружили на Закарпатье вблизи границы с Румынией: о задержании пока речь не идет, – источник

Вечером в среду стало известно о пребывании бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева вблизи границы с Румынией в Закарпатской области. Он ехал в авто Voskswagen.

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Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола, заявив о задержании экс-чиновника. Он написал, что сейчас Князев якобы находится в отделе пограничной службы "Солотвино". "Уточняется цель пребывания вблизи государственной границы и проверяется версия о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины", – заявил журналист.

По данным OBOZ.UA, эта информация соответствует действительности, однако с некоторыми уточнениями. Князев был не задержан, а обнаружен пограничниками на контрольном посту, он был в машине в качестве пассажира.

"В пограничном подразделении он сейчас не находится. Проинформированы полиция и ТЦК. Отправлен за пределы пограничной полосы", – говорит источник нашего издания.

Как пишет журналист Олег Новиков, специализирующийся на делах НАБУ и САП, у Князева нет запрета на перемещение в пределах регионов Украины, также он сдал загранпаспорта. "По моим данным, поехал в Солотвино на отдых, задержали его в самом населенном пункте и вроде не планировал убегать. Но, конечно, кто в это поверит", – добавил он.

Позже Глагола рассказал, что после проверки документов Всеволода Князева отпустили. "Поверхностно ничего не нашли. Паспорта зарубежного визуально не видели. Углубленно не осматривали, боялись конфликта. Вел себя нормально. Передали полиции, говорил, что ехал на отдых в Солотвино. Ему порекомендовали покинуть пределы Закарпатской области", – отметил его источник в ГПСУ.

Сам Князев в комментарии "Бабелю" заявил, что он по приказу Верховного суда находится в отпуске. На блокпосте у него проверили документы и попросили проехать в отдел.

"После тщательной проверки документов связались с НАБУ и выяснили, что ко мне нет претензий. После этого я покинул отдел пограничной службы. Сейчас нахожусь на Закарпатье и планирую продолжить отдых", – заявил Князев.

Напомним, что Всеволод Князев был задержан 15 мая 2023 года во время получения взятки в размере 2,7 млн долларов. Речь идет о самой большой коррупционной схеме, в которой замешаны высшее руководство и рядовые судьи.

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога. По данным СМИ, Князев получил взятку за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

31 января 2024 года за Князева внесли залог – его уменьшали семь раз. В итоге был внесен залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день он был освобожден из-под стражи, под личные обязательства, что он не может отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 мая с экс-главы Верховного суда Всеволода Князева был снят электронный браслет. Соответствующее решение было принято из-за его проблем со здоровьем.

– А 8 июля Высший антикоррупционный суд снял арест с некоторых средств Всеволода Князева, разоблаченного на получении взятки. Речь идет о более чем 13 тысячах гривен, которые были на счету Князева с заработной платой как преподавателя университета.

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