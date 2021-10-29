"Вы бомжи, а я мажор": семья водителя Infiniti "забила" на приговор суда по стрельбе в супермаркете

Пострадавшая в результате стрельбы в супермаркете 41-летняя Ольга Васильева не получила никаких выплат от семьи Николая Харьковского (который на днях "прославился" после ДТП на Infiniti). Более того, сам подросток по сути наплевал и на запрет суда покидать дом. Полученный "мажором" условный срок не заставил задуматься и его родителей.

OBOZREVATEL выяснил новые обстоятельства резонансного дела. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как рассказала OBOZREVATEL адвокат потерпевших Анна Куляшова, семья Харьковских даже не начала выплачивать компенсацию пострадавшей женщине.

"Ни копейки не выплачено. После того, как мы получили копию приговора и исполнительного листа, то самостоятельно обратились в исполнительную службу. Не ждали, пока это сделает суд. То есть, документы все оформлены, но выплаты никакой не поступило – ни морального, ни материального ущерба", – объяснила Куляшова.

Видео дня

Ольга Васильева заявляла гражданский иск о взыскании с обвиняемого и его законных представителей (родителей – так как он несовершеннолетний) материального ущерба, состоящего из расходов на медикаменты в размере 7 965 гривен, а также на приобретение титановой пластины и проведение операции 18 тысяч. Желаемая сумма морального ущерба составила 250 тысяч гривен.

Однако Червонозаводский районный суд Харькова посчитал, что иск подлежит только частичному удовлетворению.

В приговоре от 5 июля 2021 г. сказано, что родители Николая Харьковского должны выплатить пострадавшей в результате стрельбы женщине материальный ущерб в размере 7 965 гривен и моральный ущерб всего 15 тысяч гривен.

По словам адвоката, титановая пластина действительно была установлена пострадавшей женщине, но предоставить в суд чек не могли, так как она была приобретена за наличные у врача.

"Наличие пластины элементарно доказывается рентгеновским снимком. К тому же есть заключение судмедэкспертизы. А если бы не было таких повреждений и этой пластины, то не было бы и средней тяжести телесных повреждений", – объяснила Куляшова.

Ранее в интервью OBOZREVATEL отец подростка, Михаил Харьковский заявил, что в Америке судили бы этих людей, а не его сына. Также мужчина утверждал, что "деньги выплачиваются", однако, как видим, это не так.

Отметим, суд признал виновным Николая Харьковского в нанесение тяжких телесных повреждений женщине и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Но от отбывания наказания подростка освободили с испытательным сроком на год. Также суд постановил взыскать в пользу государства расходы по привлечению эксперта в размере 9 420 гривен.

Мало кто знает, но был еще один иск – сына пострадавшей женщины, брата девочки, которую обидел подросток. В парня также из пневмата стрелял на тот момент 14-летний Николай Харьковский.

В решении суда говорится, что пострадавший получил ушибленную рану на голове и ссадины шеи. Так как на момент совершения преступления Харьковский не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за нанесение легких телесных повреждений, то суд оставил иск без рассмотрения.

В то же время судья посчитал необходимым принять меры воспитательного характера: подростку по сути запретили покидать дом с 22:00 часов до 06:00 в течение года – в судебном решении это названо ограничением досуга. Также Николая Харьковского передали под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия. Такое решение Червонозаводского районного суда Харькова было опубликовано 23 июня 2021 г.

Известное всем ДТП на перекрестке Одесской и Гагарина, когда за рулем Infiniti был Николай Харьковский, произошло, по данным полиции, 26 октября 2021 г. в 20:45. То есть, в это время подросток еще мог находиться на улице. Однако, по данным собеседников OBOZREVATEL в харьковской полиции, подростка чуть более чем за месяц до трагической аварии останавливали патрульные – за рулем Dodge Caliber.

Причем это случилось в половине первого ночи 18 сентября на одной из главных магистралей областного центра – улице Клочковской. В итоге полицейские составили два протокола – за превышение скорости и вождение без прав – и передали в суд.

Таким образом, становится понятно, что держать в узде ошалевшего от безнаказанности подростка, контролировать, где и когда он находится, родители не могли. Или не хотели.

По сути, и на решение суда, и на приговор семья Харьковских просто "забила".

6 ноября 2019 года жительница Харькова Ольга Васильева увидела в телефоне своей 13-летней дочери сообщения парня, который в хамской манере требовал от девочки, чтобы та пошла с ним гулять. 39-летняя женщина отправилась поговорить с "кавалером". На улице она встретила 19-летнего сына Владислава – он пошел с ней.

Когда мать с сыном пришли в супермаркет "Таврия В", на втором этаже вместе с друзьями сидел Николай Харьковский. На попытки разобраться и выяснить, почему он достает ее дочку, женщина услышала оскорбления. Подросток обложил женщину и ее сына матом, сказал, что они бомжи, а он мажор...

На звук скандала подошла официантка. Она попросила людей уйти. Васильева, ее сын и 14-летний Николай Харьковский прошли к эскалатору. Там подросток якобы пытался столкнуть женщину, однако ее старший сын оттолкнул руку "мажора".

После этого Харьковский достал пневматический пистолет и стал стрелять – в головы. В лица.

"Я даже не могла подумать, что у 14-летнего ребенка могло быть какое-то оружие и что можно так неадекватно себя вести", – рассказывала Ольга Васильева журналистам. Тогда и мать, и сын попали в больницу.

Адвокат Анна Куляшова в комментарии OBOZREVATEL рассказала, что на каждом заседании суда по этому делу Николай... улыбался.

"Ни тени раскаяния, страха, сожаления... Ноль. Мальчик все время улыбался. А вот его папа вел себя агрессивно. Говорил, что мои подзащитные сами виноваты, зачем пошли разговаривать. И что его сын ни в чем не виноват", – поделилась адвокат.

в результате ДТП, когда автомобиль Infiniti врезался в Chevrolet Aveo, погиб мужчина. Еще трое пассажиров, друзья и знакомые Николая Харьковского, попали в реанимацию – среди них несовершеннолетняя девочка.