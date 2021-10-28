16-летнему виновнику ДТП в Харькове могут добавить срок из-за непогашенной судимости

16-летний Николай Харьковский, которого будут судить по подозрению в совершении смертельной ДТП, может оказаться в тюрьме не на 8, а на все 10 лет. Причиной является непогашенная судимость за нанесение телесных повреждений травматическим пистолетом двум людям два года назад в супермаркете "Таврия-В".

Как рассказал представитель Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко журналистам издания "Суспильне", в случае доказанной вины подростка, к мере наказания добавятся еще два года. Это соответствует нормам Уголовного кодекса.

"Согласно статье 71 УК Украины (назначение наказания по совокупности приговоров — Ред.), если осужденный после вынесения приговора, но до полного отбывания наказания совершил новое уголовное правонарушение, суд к наказанию, назначенному по новому приговору, полностью или частично присоединяет наказание к предыдущему приговору", – отметила сторона обвинения.

Видео дня

Чубенко также добавил, что максимальное наказание за совершение ДТП с жертвой предусматривает восемь лет тюрьмы. Именно по этой статье будут судить 16-летнего Николая Харьковского.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

сразу после трагедии на улице Одесской, которая произошла в Харькове вечером 26 октября, в сеть слили переписку вероятного виновника Николая Харьковского с подругой, где он бравирует быстрой ездой и регулярным откупом от патрульных;