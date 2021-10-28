Суд избирает меру пресечения подростку, устроившему смертельное ДТП в Харькове. Онлайн-трансляция

В Харькове правоохранительные органы будут ходатайствовать перед судом о заключении под стражу 16-летнего водителя автомобиля Infiniti Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП в городе. В момент аварии он был трезв, но водительского удостоверения не имел, поскольку несовершеннолетний.

При этом его защита будет просить отпустить "мажора", который пока находится в изоляторе временного содержания. Заседание по делу началось в 10:00 в четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова. Его онлайн-трансляция доступна на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Адвокат Николая Харьковского Инна Данилова заявила, что ее подзащитный жалуется на потерю памяти из-за удара во время аварии. И пока непонятно, признает ли он, что был за рулем. На суде защита будет просить для подростка круглосуточный домашний арест. При этом Данилова признала, что у ее подзащитного есть условный срок.

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Правоохранители накануне заявляли, что сторона обвинения будет настаивать на аресте Харьковского без права внесения залога. Адвокат же пожаловалась на угрозы в свой адрес, передает "Харьков Life".

В комментариях СМИ перед заседанием суда она убеждала, что отец подростка – "обычный мясник на рынке". А мать находится в Германии вместе с ключами и техпаспортом на разбитый автомобиль, придет на следующей неделе. Отмечается, что авто она купила себе буквально неделю назад.

"Мама Николая дала указания совершеннолетнему человеку забрать авто из СТО, где она его оставила после покупки. С этим человеком был Николай", – сказала Данилова, добавив, что дальнейшие подробности ей неизвестны.

Начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников сообщил, что 16-летний водитель Infiniti не находился в состоянии опьянения. Имеется ответный акт по результатам его осмотра и проверки подростка на устройстве Drager.

"Говорить, что он вел себя как-то агрессивно, мы проверяем... Когда я приехал на место ДТП, он вел себя адекватно. Был травмирован, не очень сильно. Агрессии ужасной я не видел", – сказал Умников.

После аварии парня доставили в больницу неотложной помощи с диагнозом черепно-мозговая травма, ссадины головы. В госпитализации он не нуждался, поэтому впоследствии его поместили в ИВС.

По делу о смертельной аварии в Харькове возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители настаивают на содержании под стражей на время расследования. Если вина подростка будет доказана, согласно санкции статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Главные факты о смертельном ДТП в Харькове:

авария произошла вечером 26 октября – Infiniti , двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, ехавший на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. Оба автомобиля буквально разорвало на части.

В ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. Его дочь Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей происшествия.

За рулем Infiniti был Николай Харьковский 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей. В частности, Валерий Карякин , 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов , которые получили тяжелые травмы и попали в реанимацию.

Отец виновника происшествия решил пойти ва-банк. Несмотря на то, что его сын уже привлекался к административной и уголовной ответственности (и получил условный срок), мужчина отрицал его вину и в тех случаях, и на этот раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажиры Infiniti до трагического события снимали на камеру бешеную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах 16-летний виновник ДТП Николай Харьковский признался, что разогнал свой элитный автомобиль до 200 км/ч.