Россия вновь запустила по Сумам баллистику: в городе пропал свет

Войска государства-агрессора России второй раз за вечер ударили по Сумам баллистикой. В ночь на понедельник, 18 ноября, в городе прогремели взрывы.

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Под вражеским обстрелом оказалась критическая инфраструктура города. Об этом сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

Взрывы были слышны около 00:10. После обстрела в Сумах исчезло электроснабжение.

"Сегодня в 00:10 враг нанес ракетный удар (вероятно, баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. В настоящее время исчез свет в городе. Аварийные службы работают. Последствия удара устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, что вечером в воскресенье россияне попали баллистикой во двор многоэтажки в Сумах. Здание получило значительные повреждения. Погибли десять человек, в том числе 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Еще 63 человека получили ранения – 55 взрослых и детей. Из поврежденного дома эвакуировано более 400 человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– минувшей ночью и утром 17 ноября Россия совершила массированную атаку на Украину. Под ударом оказалась энергетика, в частности, поражены теплоэлектростанции ДТЭК. В ряде регионов из-за вражеских атак есть пострадавшие и погибшие.

– В частности, в Николаеве агрессор ударил по жилому сектору. Известно, что в облцентре погибли две женщины, ранены 6 человек, в том числе двое детей. А на Днепропетровщине в результате ракетного удара погибли два железнодорожника, еще трое ранены.

– В Одесской области в нескольких жилых домах вспыхнули пожары, есть разрушения и перебои с отоплением и электроэнергией. Погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень.

– Тем временем на Полтавщине под ударом оказался город Кременчуг: там есть пострадавшие и разрушения.

– Президент Владимир Зеленский проинформировал, что за ночь и утро Россия запустила Украиной около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожила более 140 целей.