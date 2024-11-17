Враг нанес ракетный удар по Кременчугу, есть пострадавшие и разрушения. Фото

Во время массированной комбинированной ракетно-дроновой атаки на Украину в ночь на 17 ноября российские войска нанесли удары по Полтавщине. В Кременчуге повреждения получили жилые дома, уничтожены автомобили.

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Есть раненые среди гражданских, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, которая на момент атаки выгуливала собаку. Подробности сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"Враг вновь нанес ракетный удар по Украине, в том числе и по нашему городу Кременчугу. Есть пострадавшие, уничтоженные автомобили и незначительные разрушения конструкций жилых домов. Нахожусь на месте падения обломков. С первых минут на месте происшествия работают все службы города. Благодаря оперативной работе спасателям удалось быстро потушить пожар, возникший на месте падения обломков", – рассказал мэр города.

Он добавил, что медицинская помощь понадобилась женщине, пострадавшей в результате падения обломков сбитых вражеских целей. Ранения она получила, когда выгуливала собаку. В настоящее время врачи делают все возможное для спасения горожанки: ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным местных СМИ, раненой женщине 66 лет.

"Городские службы оперативно оценивают нанесенные повреждения и вскоре приступят к восстановительным работам, чтобы помочь пострадавшим. Прошу всех жителей быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Если звучит сирена — немедленно направляйтесь в укрытие! Также призываю к экономии электроэнергии. Ваше сознание и ответственность помогут снизить на энергосистему страны в это сложное время. сильные, вместе мы преодолеем все трудности!" – обратился к жителям Кременчуга Малецкий.

По данным Полтавской областной военной администрации, обломками ракеты повреждено остекление шести многоэтажек в Кременчугском районе, загорелось 5 легковых автомобилей. По состоянию на 10 часов утра пожарные ликвидировали пожар.

Также из-за вражеской атаки на Полтавщине перекрыто автомобильное движение между Светловодском и Власовкой.

"Автомобильное движение из Светловодска на Власовку и в обратном направлении перекрыто на неопределенный срок! Планируйте свое время и прокладывайте маршрут с учетом указанных обстоятельств. О возможных изменениях и уточнениях сообщим дополнительно", – отметил городской голова Светловодска Андрей Малицкий.

Кроме того, как пишет "Кременчугский Телеграф", из-за массированного обстрела РФ обесточены железнодорожные участки. Часть поездов курсируют с задержкой.

Напомним, минувшей ночью и утром 17 ноября РФ совершила массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась энергетика, в частности поражены теплоэлектростанции ДТЭК. В ряде регионов из-за вражеских атак есть пострадавшие и погибшие.

В частности, в Николаеве агрессор ударил по жилому сектору. Известно, что в облцентре погибли две женщины, ранены 6 человек, в том числе двое детей.

А на Днепропетровщине в результате ракетного удара погибли два железнодорожника, еще трое ранены.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей.