Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей, – Зеленский

В ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов.

Видео дня

Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, есть погибшие. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил о предварительных результатах боевой работы защитников неба над Украиной, которые в течение ночи и утра отражали массированную комбинированную атаку РФ по Украине.

"За эту ночь и утро российские террористы применили дроны разных типов, в частности "шахеды". Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: "цирконы", "искандеры", "кинджалы". Всего около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили больше 140 воздушных целей", – отметил Зеленский.

Он добавил, что прежде всего россияне пытались попасть по украинской энергетике.

"К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на данный момент есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и возобновления", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил украинских воинов, которые сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов.

"Мы благодарны всей нашей противовоздушной обороне, которая была привлечена к отражению этой атаки: зенитным ракетным войскам, нашей авиации – пилотам F-16, "сушек" и МиГов, мобильным огневым группам, РЭБ – все организованно отработали. Спасибо вам за надежную защиту!" " – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за ракетных обстрелов 17 ноября введены экстренные отключения света. Ограничения сперва применили для Киева, Киевщины, Донбасса и Днепропетровщины.

Также электроэнергию отключили в Житомирской, Полтавской областях и еще в некоторых регионах страны.

Министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что последняя атака РФ была нацелена на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. В частности, были атакованы теплоэлектростанции ДТЭК, фиксируются серьезные повреждения оборудования.

OBOZ.UA собрал все, что известно о последствиях атаки.