В Одесской области в результате ракетной атаки РФ погибли два человека: ранения получил 17-летний парень

Во время ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 17 ноября российские войска нанесли удары по Одесщине. В результате российских обстрелов погибли два человека, ранения получил 17-летний парень.

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В нескольких жилых домах вспыхнули пожары, есть разрушения, в Одессе и области возникли перебои с отоплением и электроэнергией. О последствиях российских ударов по региону рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Ночная атака в Одесской области не прошла без жертв.

"В результате российской атаки погибли два человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Также ранения получил 17-летний парень. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", – отметил Кипер.

Он добавил, что вследствие российской атаки в трех частных жилых домах вспыхнули пожары. Еще четыре дома подверглись разрушениям. Гражданским оказывали помощь психологи ГСЧС.

Также в облцентре и регионе возникли перебои с водо- и энергоснабжением, а также отоплением.

"По состоянию на сейчас в Одессе начало постепенно восстанавливаться водоснабжение. Спасибо коммунальщикам за работу! Продолжается устранение последствий вражеских обстрелов, чтобы вернуть абонентам в городе и области тепло и электроэнергию", – добавил Кипер.

Напомним, минувшей ночью и утром 17 ноября РФ совершила массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась энергетика, в частности поражены теплоэлектростанции ДТЭК. В ряде регионов из-за вражеских атак есть пострадавшие и погибшие.

В частности, в Николаеве агрессор ударил по жилому сектору. Известно, что в облцентре погибли две женщины, ранены 6 человек, в том числе двое детей.

А на Днепропетровщине в результате ракетного удара погибли два железнодорожника, еще трое ранены.

Тем временем на Полтавщине под ударом оказался город Кременчуг: там есть пострадавшие и разрушения.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей.