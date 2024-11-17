На Днепропетровщине в результате ракетного удара погибли два железнодорожника: еще трое ранены

Во время ночной атаки 17 ноября российские войска нанесли удары по железнодорожному депо на Днепропетровщине. В результате обстрела погибли двое железнодорожников.

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Еще трое их коллег получили ранения. О последствиях атаки сообщили в "Укрзалізниці".

"Имеем печальное известие с Днепропетровщины. В результате вражеского обстрела депо погибли два железнодорожника. Еще трое наших коллег ранены, их состояние удовлетворительное. Вечная память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким. Мы все благодарны каждому железнодорожнику за храбрость и повседневный нелегкий труд", – указано в сообщении.

Напомним, минувшей ночью и утром 17 ноября РФ совершила массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась энергетика, в том числе поражены теплоэлектростанции ДТЭК. В ряде регионов из-за вражеских атак есть пострадавшие и погибшие.

В частности, в Николаеве агрессор ударил по жилому сектору. Известно, что в облцентре погибли две женщины, ранены 6 человек, в том числе двое детей.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей.