Россия попала баллистикой во двор многоэтажки в Сумах: много раненых, сильные разрушения, объявили эвакуацию. Фото и видео

Оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 17 ноября, ударили по Сумам. По предварительным данным, враг попал в многоэтажный жилой дом. Здание получило значительные повреждения, есть раненые местные жители. Идет эвакуация людей.

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Обстрел произошел баллистическими ракетами. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь на своем канале в Telegram.

"И снова прилет в городе Сумы. В жилой дом. Прилет баллистики. Вместе с представителем Красного Креста едем на место. Далее сообщим", – сказал он в видеообращении.

"Сегодня вечером, 17 ноября, враг нанес ракетный удар по Сумам. На месте попадания работают все необходимые службы. Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации разворачивает свою работу в ДОУ №9", – написали в городском совете.

"К сожалению, очень большие повреждения в жилом многоквартирном доме, много раненых. Прилетело в центр двора, все дома вокруг без окон. ГСЧС и сотрудники полиции проводят эвакуацию пострадавших", – рассказал Кобзарь.

В Воздушных силах ВСУ в 20:30 сообщили об угрозе применения восками России баллистического вооружения с северо-востока. Кроме того, в Сумской области были зафиксированы группы ударных беспилотников.

Напомним, что 17 ноября российские войска также нанесли удар по приграничью Сумской области из артиллерии. В результате атаки в Шосткинском районе погиб 73-летний мужчина, который рыбалил на озере. Повреждены медицинское учреждение и семь частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, погибли.

– Европейские партнеры Украины "решительно осудили" очередной российский ракетный удар. Террористические действия оккупантов политики назвали "жестокими и неприемлемыми".

– Российская массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины привела к отключениям электроэнергии во многих регионах. Экстренные отключения были введены в Киевской, Одесской, Волынской, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях, однако уже вернули свет.