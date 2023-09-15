Виновной себя не считает: суд избрал меру пресечения спутнице водителя Jaguar, которого в Днепре застрелил патрульный

Суд выбрал меру пресечения Татьяне Патинке, – женщине, которая ехала в Jaguar вместе с Джумбери Силогавой 29 августа и устроила "разборки" с патрульными в Днепре. Спутница погибшего водителя будет находиться под ночным домашним арестом (21:00-07:00) 60 суток – до 13 ноября 2023 года.

Судебное заседание состоялось 15 сентября, передает "Радио Свобода". Во время разбирательств 23-летняя подозреваемая заявила, что не считает себя виновной. Ее обвиняют в сопротивлении правоохранителям.

Украинка утверждает, что патрульные якобы не показали удостоверение: мол, она думала, что это могут быть не правоохранители. На заседании суда она была сама, без адвокатов.

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Прокурор просил для подозреваемой ночной домашний арест, она же запрашивала личное обязательство. Женщина утверждала, что не собирается уклоняться от следствия. "Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", – сказала она.

В итоге судья частично удовлетворил просьбу прокуроров.

Напомним: 12 сентября ей официально сообщили о подозрении по статье 342 УК (сопротивление представителям власти, правоохранителям и другим представителям закона). За такое преступление грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или же ограничение свободы до трех лет.

Как писал OBOZREVATEL:

– Стрельба с участием сотрудников Патрульной полиции произошла в Днепре 29 августа. Патрульные остановили Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку авто нарушило правила дорожного движения. Во время разговора водитель начал конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

– В итоге правоохранитель открыл огонь. Нарушитель, 38-летний Джумбери Силогав, получил смертельные ранения и скончался на месте инцидента. По факту превышения служебных полномочий представитель правоохранительных органов был задержан.

– Согласно информации нашего издания, содержание алкоголя в крови застреленного водителя было 2,48 промилле (и 2,78 в моче).

– Патрульная, на которую напал мужчина в момент задержания, получила перелом носа и кости лица.

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