Спутнице застреленного патрульным водителя Jaguar в Днепре сообщили о подозрении: в чем обвиняют

Во вторник, 12 сентября, 23-летней Татьяне Патинке, которая находилась в автомобиле вместе с мужчиной, застреленным патрульным 29 августа в Днепре, предъявили подозрение. Ее обвиняют в сопротивлении правоохранителям.

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Об этом сообщила полиция Днепропетровской области. Как сообщается, женщине выдвинули подозрение по статье 342 Уголовного кодекса Украины – сопротивление представителям власти, правоохранителям и другим представителям закона.

"Также в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа относительно патрульных полицейских", – говорится в сообщении правоохранителей.

По информации полиции, возможно дополнительное определение криминальной квалификации на основании их расследования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

– В Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя со стражами порядка произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

– Со временем сотрудники патрульной полиции опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Также установлено, что уже в этот момент его действия заметили правоохранители и следовали за ним, чтобы остановить и проверить документы.

– Также появились кадры с бодикамеры напарницы копа, застрелившего агрессивного водителя. На них видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир, которых остановила полиция за нарушение ПДД, нагло обращались с представителями правоохранительных органов.

– Кроме того, оказалось, что водитель Jaguar был пьян. Содержание алкоголя в крови застреленного в Днепре мужчины составляло 2,48 промилле в крови и 2,78 – в моче.

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