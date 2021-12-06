В Запорожье 16-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки и погибла на месте

В воскресенье, 5 декабря, в Запорожье 16-летняя девочка выпрыгнула с балкона на 9 этаже многоэтажки. Медики, прибывшие на вызов, смогли лишь констатировать смерть.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, в 2020 году погибшая проходила стационарное лечение в Областной психиатрической больнице Запорожья, пишет "Актуально". По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 115 УКУ с дополнительной квалификацией "самоубийство".

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Напомним, ранее в Тернополе нашли мертвой 16-летнюю студентку одного из училищ города. По предварительным данным, девушка совершила самоубийство, прыгнув с железнодорожного моста на автомобильную дорогу. На место прибыли медицинские работники, но спасти девушку не удалось – они констатировали ее смерть.

В Одессе молодой парень выпал с окна 8-го этажа многоэтажки. Он был квартирантом. Детали пытались выяснить у хозяйки квартиры, но на звонки она не отвечала. Правоохранительные органы устанавливают:было ли это самоубийство либо погибший выпал из окна против своей воли.

На Волыни 78-летний житель Львовщины выпрыгнул из окна 4-го этажа медучреждения, где проходил лечение от COVID-19. От полученных травм мужчина погиб на месте. Трагедия произошла после того, как мужчина пообщался по телефону с дочерью. Его должны были выписывать в тот же день.

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