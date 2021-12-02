В Тернополе 16-летняя студентка выбросилась с моста: медики не смогли ничем помочь

В Тернополе нашли мертвой 16-летнюю студентку одного из училищ города. По предварительным данным, девушка совершила самоубийство, прыгнув с моста.

Трагедия произошла около 6 часов утра в среду, 1 декабря. Как сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета, в настоящее время продолжается следствие, однако у правоохранителей есть основания считать, что трагедия была самоубийством, передает ТСН.

"Есть обоснованные основания полагать, что это было самоубийство. Продолжается следствие", – отметил представитель правоохранителей.

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Как пишет местное издание "Погляд", инцидент произошел на улице Воинов дивизии "Галичина" – студентка якобы спрыгнула с железнодорожного моста на автомобильную дорогу. Ей было всего 16 лет. На место прибыли медицинские работники, но спасти девушку не удалось – они констатировали ее смерть.

О деталях и причинах трагедии сейчас не известно. Их будут выяснять правоохранительные органы региона. На сайте пресс-службы ГУ НПУ в Тернопольской области официального сообщения о трагической гибели студентки нет.

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