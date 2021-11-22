На Волыни мужчина выпрыгнул из окна COVID-больницы и погиб на месте: накануне он говорил с дочерью

Вечером 21 ноября в селе Боголюбы на Волыни 78-летний житель Львовщины выпрыгнул из окна 4-го этажа медучреждения, где проходил лечение от COVID-19. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Волынской области. Отмечается, что во время поверхностного осмотра следов насилия не обнаружено, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщил "Волынским новостям" глава областной больницы Александр Дудар, трагедия произошла после того, как мужчина пообщался по телефону с дочерью. Его должны были выписывать из больницы 22 ноября.

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Правоохранители устанавливают все детали трагедии и решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 115 с примечанием "самоубийство" УКУ.

Напомним, в Закарпатье призывник выпрыгнул из окна военного комиссариата. Накануне его задержала полиция для приведения в военкомат. Гражданин, подлежащий призыву на срочную военную службу, неоднократно уклонялся от явки. На этот раз он попытался скрыться из призывного участка, выпрыгнув из окна второго этажа. Мужчина получил травмы, но остался жив.

А вот срочнику во Львове не так повезло. Солдат совершил самоубийство в одной из воинских частей Национальной гвардии во Львовской области. Погибший выпрыгнул из окна на 4 этаже, на его руке обнаружили надпись "кремуйте". 18-летний парень успел прослужить всего три дня.

Сообщается, что уроженец Харьковской области выпал из окна туалета казармы. Некоторое время врачи пытались спасти жизнь молодому человеку, но в итоге констатировали смерть.

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