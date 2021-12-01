В Одессе парень выпал из окна многоэтажки и погиб на месте. Фото

В городе Одесса на улице Королева возле многоэтажки обнаружили труп молодого парня. По предварительным данным, он выпал из окна на 8 этаже.

Как сообщается в Telegram-канале "Х***** Одесса", парень был квартирантом. Детали пытались выяснить у хозяйки квартиры, но на звонки она пока не отвечает (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На данный момент правоохранительные органы устанавливают было ли это самоубийство либо погибший выпал из окна против своей воли.

"На Королёва 2 из окна 8 этажа выпал парень. Летально. Сам или помогли — выясняет следствие. Говорят, квартирант. Хозяйка квартиры пока трубку не берет", - сообщили в Телеграме.

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