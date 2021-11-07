Под Днепром женщина после ссоры с супругом легла на проезжую часть дороги: ее насмерть сбило авто

В городе Каменское (Днепропетровская область) женщина совершила самоубийство на дороге. По предварительным данным, она решила покончить с жизнью после ссоры со своим мужем.

Инцидент произошел в темную пору суток. Местная жительница легла посреди проезжей части и после наезда авто погибла на месте происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр оперативный".

Смерть женщины попала на камеру наружного наблюдения. Судя по дате, указанной на записи, трагедия случилась ночью в субботу, 6 ноября. Ролик можно посмотреть по ссылке (осторожно, 18+!).

Как видно на видео, погибшая сама легла на дорогу около 3:17 (если время на камере установлено правильно). Она пролежала где-то минуту, после чего ее сбил автомобиль.

Видео дня

При этом первая легковая машина, проезжавшая по полосе, на которой лежала самоубийца, смогла свернуть и объехать женщину. Практически сразу за ней ехало другое транспортное средство. Водитель, видимо, не заметил человека и наехал на женщину на высокой скорости.

По данным местного Telegram-канала, ссора произошла, когда женщина и ее супруг гуляли по городу.

Мужчина сообщил бывшей возлюбленной, что хочет с ней развестись. "Собственно, это и спровоцировало трагедию: женщина легла на дорогу и стала дожидаться своей смерти, которая вскоре действительно пришла за ней", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее: