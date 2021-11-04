Во Львове срочник выбросился из окна и погиб на месте: он прослужил всего три дня

Солдат срочной службы совершил самоубийство в одной из воинских частей Национальной гвардии во Львовской области. Погибший выпрыгнул из окна на 4 этаже, на его руке обнаружили надпись "кремируйте".

Трагедия произошла 30 октября во Львове. Как сообщили MyKharkov.info источники в правоохранительных органах, 18-летний парень успел прослужить всего три дня.

Сообщается, что уроженец города Первомайский Харьковской области выпал из окна туалета казармы. Некоторое время врачи пытались спасти жизнь молодому человеку, но в итоге констатировали смерть.

Примечательно, что на руке погибшего была обнаружена надпись "кремируйте". Тело направили в областное бюро СМЭ, по предварительным данным следов насилия не обнаружено.

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В полиции зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (самоубийство).

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 24 октября в учебном центре "Десна" Черниговской области военный срочной службы совершил самоубийство. 23-летний парень выстрелил в себя из автомата АК-74.

Также случай самоубийства солдата срочной службы произошел летом в Херсонской области. Погибшему был 21 год.