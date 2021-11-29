В Винницкой области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, его задержали

В Винницкой области 48-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку-односельчанку. Полицейские задержали его по месту жительства и поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области. Отмечается, что об инциденте мать пострадавшей девочки сообщила правоохранителям 28 ноября.

По сообщению Нацполиции, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения встретил ребенка на безлюдной улице, когда она возвращалась домой. Пригрозив физической расправой, задержанный затащил ее в заброшенный дом и совершил насилие. Девочка рассказала о случившемся матери.

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Полиция изъяла вещественные доказательства, свидетельствующие о преступлении задержанного по ч. 4 ст. 152 УК (изнасилование). На данный момент решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения – содержания под стражей. За такое преступление предусмотрено наказание – до 15 лет тюрьмы. Проводится досудебное расследование, также назначено проведение ряда экспертиз.

Ранее задержанного судили за имущественные преступления.

Напомним, в Луганской области задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении и изнасиловании местного жителя. Тело 48-летнего жителя города Рубежное обнаружили в канализационном колодце. Мужчина исчез еще 21 ноября, а 24 числа его обнаружили мертвым. Погибшего изнасиловали, а затем отнесли на заброшенный завод, сбросили в колодец и забросали кирпичом и землей. Правоохранители задержали двух подозреваемых – 32-х и 20 лет.

Ранее в Херсонской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании собственных дочерей. Он попытался совершить самоубийство с помощью строительного резака после конфликта с матерью, узнавшей все.

"По словам 11-летней девочки, и ее, и младшую сестру в течение двух лет отец добивался. А когда в пьяном виде получил свое, то у старшей сестры начались невыносимые боли. Она решила больше не покрывать отца и во всем призналась", – говорится в сообщении правоохранителей.

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