В Харькове дальнобойщик изнасиловал молодую квартирантку. Фото

Сотрудники ГУ Национальной полиции в Харьковской области провели задержание 58-летнего жителя села Червоный Кут, который изнасиловал 28-летнюю девушку. Пострадавшая снимала квартиру, которая принадлежит ее истязателю и мужчина напал на нее, когда она оплачивала ежемесячную аренду.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства. На поиски злоумышленника, который после акта изнасилования, пытался скрыться от ответственности, был привлечен весь личный состав и помощь общественности.

"Уже на следующий день после преступления, 6 ноября, подозреваемого удалось задержать на улице Героев труда. Известно, что сейчас он работает дальнобойщиком и из последнего рейса вернулся 3 числа", – указано в полиции.

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Как оказалось, задержанный уже привлекался в1998 году к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас ему инкриминируют ст. 152 УК Украины (изнасилование), согласно которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали 36-летнего злоумышленника, который насиловал свою 7-летнюю падчерицу. Об ужасном происшествии девочка рассказала своей бабушке.