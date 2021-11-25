Под Херсоном задержали отца за изнасилование несовершеннолетних дочерей: он пытался убить себя. Фото

В Херсонской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании собственных дочерей. Он попытался совершить самоубийство при помощи строительного резака.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска. Мужчине также объявили о подозрении (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, 32-летний мужчина неоднократно вступал в половые отношения со своими малолетними детьми, о чем рассказала одна из пострадавших девочек.

Видео дня

После конфликта с матерью, которая узнала обо всем, он попытался покончить с собой при помощи строительного резака, но ничего не вышло.

Как уточняется "Х**вый Херсон", это случилось в селе Старая Збруевка, что под Херсоном. По данным Telegram-канала, старшей дочери, которая рассказала об изнасилованиях, 11 лет.

"По словам 11-летней девочки, и ее, и младшую сестру в течение двух лет отец домогался. А когда в пьяном виде получил свое, то у старшей сестры начались невыносимые боли. Она решила больше не покрывать отца и во всем призналась", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что преподавателю хореографии из Кривого Рога, которого заподозрили в изнасиловании школьницы на выпускном в июне 2021 года, до сих пор не вручили подозрение. Он проходит по делу, как свидетель.