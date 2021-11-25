Под Херсоном задержали отца за изнасилование несовершеннолетних дочерей: он пытался убить себя. Фото

Юрий Сергиенко
Расследования
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Под Херсоном задержали отца за изнасилование несовершеннолетних дочерей: он пытался убить себя. Фото

В Херсонской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании собственных дочерей. Он попытался совершить самоубийство при помощи строительного резака.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска. Мужчине также объявили о подозрении (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Старая Збруевка.

По данным правоохранителей, 32-летний мужчина неоднократно вступал в половые отношения со своими малолетними детьми, о чем рассказала одна из пострадавших девочек.

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После конфликта с матерью, которая узнала обо всем, он попытался покончить с собой при помощи строительного резака, но ничего не вышло.

Как уточняется "Х**вый Херсон", это случилось в селе Старая Збруевка, что под Херсоном. По данным Telegram-канала, старшей дочери, которая рассказала об изнасилованиях, 11 лет.

Задержанный 32-летний мужчина.

"По словам 11-летней девочки, и ее, и младшую сестру в течение двух лет отец домогался. А когда в пьяном виде получил свое, то у старшей сестры начались невыносимые боли. Она решила больше не покрывать отца и во всем призналась", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Пост Департамента уголовного розыска.
Пост "Х**вый Херсон".

Ранее OBOZREVATEL писал, что преподавателю хореографии из Кривого Рога, которого заподозрили в изнасиловании школьницы на выпускном в июне 2021 года, до сих пор не вручили подозрение. Он проходит по делу, как свидетель.

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