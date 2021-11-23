В Кривом Роге школьники избили и изнасиловали работницу бани: ее без сознания обнаружил на улице прохожий

Вечером 21 ноября двое несовершеннолетних жителей Кривого Рога Днепропетровской области совершили изнасилование работницы городской бани. Несчастную женщину на улице обнаружил прохожий, который и вызвал полицию.

Об этом сообщило издание "Информатор", ссылаясь на комментарии местных правоохранителей. Подростков задержали в тот же вечер, они признались в содеянном при допросе.

Предварительно следствию удалось установить, что двое школьников заказали место в бане на 21:00 в воскресенье. Во время отдыха парни выпили алкогольный напиток и один из них начал распылять содержимое огнетушителя, прикрепленного к стене, по территории помещения.

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Когда сотрудница бани, дежурившая на смене, услышала шум, она зашла в комнату отдыха и заявила несовершеннолетним посетителям, что за ущерб придется заплатить. Те притворились, что готовы возместить нужную сумму, но для этого всем вместе надо пойти к банкомату и снять деньги.

Уже на улице подростки сбили женщину с ног и ударили по лицу ремнем. Она потеряла сознание и в таком состоянии была поочередно изнасилована своими обидчиками. После этого они забрали ее мобильный телефон и скрылись с места.

Сейчас Нацполиция решает, по какой статье возбудить уголовное производство, учитывая несовершеннолетие обоих злоумышленников. Проводятся проверки.

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