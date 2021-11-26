Изнасиловали и бросили в колодец: на Луганщине мужчину забили до смерти. Фото и видео

В Луганской области задержали двух мужчин, которых подозревают в избиении и изнасиловании местного жителя. Тело 48-летнего жителя города Рубежное.

Об этом сообщается на сайте ГУПН Луганщины. Мужчина исчез еще 21 ноября, а 24 числа его обнаружили мертвым (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Несколько дней брат пропавшего пытался найти его сам, а затем обратился в полицию. Правоохранители установили, что 21 ноября вечером в гости к заявителю, который вместе с братом и знакомым распивали алкоголь, пришли еще двое мужчин.

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Гости устроили драку с братом хозяина. Они избили его, изнасиловали, а затем отнесли его на заброшенный завод, сбросили в канализационный колодец и забросали кирпичами и землей.

Доставать тело погибшего пришлось сотрудникам ГСЧС.

В итоге правоохранители задержали двух подозреваемых – 32-х и 20-ти лет. Обоим объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование предварительно ведется по статье 121 (умышленное нанесение тяжких повреждений) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Однако окончательная квалификация будет определена после проведения всех экспертиз.

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