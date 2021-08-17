В телефоне погибшего мэра Кривого Рога удалена вся переписка – СМИ
Перед гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова, который получил смертельное огневое ранение в собственном доме 15 августа, с его мобильного телефона была удалена вся переписка. Поэтому сотрудники полиции не смогли найти в гаджете чиновника ничего, что бы помогло следствию установить обстоятельства гибели политика.
Об этом сообщил издание "Страна", ссылаясь на информацию собственного источника в правоохранительных структурах. Почему был почищен мобильный – неизвестно.
Напомним, в опубликованном видео с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи помещения Константина Павлова видно, как чиновник ходит по комнате с оружием в одной руке, а в другой держит телефон. Он много курит и ведет переписку по мобильному.
Затем мужчина долго сидит, после чего приставляет оружие к своему телу и стреляет. Камеры сняли, как после этого Павлов еще проходит примерно 10 метров комнатой и буквально вываливается из входной двери дома.
Стоит отметить, что фрагмент в середине видео вырезан, а на записи сбита дата съемки.
Как сообщал OBOZREVATEL, на кадрах последних минут жизни мэра Кривого Рога заметили расхождение в одежде. На видео и фото с места гибели чиновника нашли несоответствия. Так, на видео с камер наблюдения мужчина без носков, а на снимках, сделанных после смерти, – в носках.
В полиции рассматривают три версии случившегося: убийство, самоубийство (в том числе доведение до суицида) или неосторожное обращение с оружием.
Примечательно, что в доме нашли две записки, но ни в одной конкретно не сказано о намерении покончить с жизнью.
Более подробно о карьере и скандалах погибшего политика можно почитать в нашем материале.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Правоохранителей на место гибели Павлова вызвал его помощник. Он приехал к домовладению в селе Вольное по просьбе жены чиновника.
Экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул убежден, что смерть Павлова не была самоубийством.
Украинский спецназовец указал, что рядом с телом лежал охотничий карабин "Сайга". Его проволочный приклад, который был разложен, вероятно, мог послужить основанием для предположений об убийстве мужчины.