В телефоне погибшего мэра Кривого Рога удалена вся переписка – СМИ

Перед гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова, который получил смертельное огневое ранение в собственном доме 15 августа, с его мобильного телефона была удалена вся переписка. Поэтому сотрудники полиции не смогли найти в гаджете чиновника ничего, что бы помогло следствию установить обстоятельства гибели политика.

Об этом сообщил издание "Страна", ссылаясь на информацию собственного источника в правоохранительных структурах. Почему был почищен мобильный – неизвестно.

Напомним, в опубликованном видео с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи помещения Константина Павлова видно, как чиновник ходит по комнате с оружием в одной руке, а в другой держит телефон. Он много курит и ведет переписку по мобильному.

Видео дня

Затем мужчина долго сидит, после чего приставляет оружие к своему телу и стреляет. Камеры сняли, как после этого Павлов еще проходит примерно 10 метров комнатой и буквально вываливается из входной двери дома.

Стоит отметить, что фрагмент в середине видео вырезан, а на записи сбита дата съемки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на кадрах последних минут жизни мэра Кривого Рога заметили расхождение в одежде. На видео и фото с места гибели чиновника нашли несоответствия. Так, на видео с камер наблюдения мужчина без носков, а на снимках, сделанных после смерти, – в носках.

В полиции рассматривают три версии случившегося: убийство, самоубийство (в том числе доведение до суицида) или неосторожное обращение с оружием.

Примечательно, что в доме нашли две записки, но ни в одной конкретно не сказано о намерении покончить с жизнью.

Более подробно о карьере и скандалах погибшего политика можно почитать в нашем материале.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Правоохранителей на место гибели Павлова вызвал его помощник. Он приехал к домовладению в селе Вольное по просьбе жены чиновника.