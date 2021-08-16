СМИ обнародовали видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Павлова. 18+

Мэр Кривого Года Константин Павлов, 15 августа найденный мертвым на пороге собственного дома, совершил самоубийство. В день смерти чиновник находился дома не один.

Это показали кадры с камер видеонаблюдения, установленные внутри жилья чиновника. Их опубликовал Telegram-канал Репортер UA (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На записи видно, как Павлов ходит по коридору с карабином в руках, много курит и ведет переписку по телефону.

Затем мужчина долго сидит, а вскоре приставляет оружие к своему телу и стреляет (в этот момент кошка отпрыгивает). Камеры засняли, как после этого Павлов еще проходит примерно 10 метров по комнате и буквально вываливается из входной двери дома.

Стоит отметить, что время и дата на камерах видеонаблюдения сбиты, помимо этого, в средине видео вырезан фрагмент.

Подробности смерти мэра Кривого Рога правоохранители пообещали обнародовать 16 августа на брифинге Министерства внутренних дел (МВД).

Отметим: рядом с телом Павлова был охотничий карабин "Сайга". Разложенный проволочный приклад оружия, вероятно, мог послужить основанием для убеждений политических соратников чиновника о том, что его убили. На такую важную деталь в гибели мэра Кривого Рога указал украинский спецназовец.

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