Бывший мэр Кривого Рога сделал категорическое заявление о смерти Павлова

Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул считает, что смерть действующего мэра Константина Павлова не самоубийство. Также он рассказал, были ли у покойного враги.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram "Украина 24". Похоже, что Вилкул сейчас находится возле дома Павлова.

"Нечего даже рассуждать о варианте самоубийства. Не могло этого быть, не могло", - сказал Вилкул.

На вопрос журналистов были у Павлова враги он не ответил, что это вопрос к полиции. Также добавил, что мэр не увлекался охотой, но оружие у него было и, возможно, он использовал его в целях самообороны.

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