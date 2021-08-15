Бывший мэр Кривого Рога сделал категорическое заявление о смерти Павлова
Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул считает, что смерть действующего мэра Константина Павлова не самоубийство. Также он рассказал, были ли у покойного враги.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram "Украина 24". Похоже, что Вилкул сейчас находится возле дома Павлова.
"Нечего даже рассуждать о варианте самоубийства. Не могло этого быть, не могло", - сказал Вилкул.
На вопрос журналистов были у Павлова враги он не ответил, что это вопрос к полиции. Также добавил, что мэр не увлекался охотой, но оружие у него было и, возможно, он использовал его в целях самообороны.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли застреленным во дворе собственного домовладения в воскресенье, 15 августа. Рядом с его телом обнаружили автомат.
Правоохранители открыли производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас полиция и криминалисты работают на месте происшествия.
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