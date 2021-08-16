Есть три версии, с женой работают следователи: в полиции раскрыли новые детали гибели Павлова

В правоохранительных органах рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого 15 августа нашли застреленным на пороге дома. Речь идет об убийстве, самоубийстве или неосторожном обращении с оружием.

Следователи продолжали допрашивать жену чиновника, сообщили на брифинге Национальной полиции 16 августа. Мероприятие транслировалось онлайн на Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что смерть чиновника наступила в промежуток между 06:00-08:00 воскресенья, 15 августа. На теле мужчины обнаружили одно огнестрельное ранение, совершенное с зарегистрированного охотничьего карабина 7-62.

По словам полицейских, Павлов был владельцем охотничьего и травматического оружия. Его изъяли и отправили на соответствующие экспертизы.

В СМИ ранее писали, якобы супруга чиновника говорила об угрозах, которые ему поступали. При этом в полиции заявили, что им о таком факте неизвестно, с женщиной работают следователи.

На брифинге подтвердили, что в доме мэра Кривого Рога были установлены видеокамеры. Однако подчеркнули, что не знают, как кадры с них распространились в сети. Их правоохранители не стали комментировать, добавляя, что пока они изучаются.

"Был выполнен детальный осмотр места происшествия. Осуществляется анализ камер видеонаблюдения... Информация, содержавшаяся на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, продолжается детальный анализ... Не исключается и версия доведения до самоубийства, любая версия будет проверяться", – подчеркнул глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

В деле создана следственно-оперативная группа из лучших специалистов, ход расследования контролируется руководителями НПУ, МВД. Детали правоохранители пообещали сообщать по мере поступления.

Напомним:

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили застреленным на пороге его дома в селе Вольное (Криворожский район Днепропетровской области ) .

Правоохранителей на место вызвал помощник, который приехал к домовладению по просьбе жены чиновника.

Главной версией смерти мужчины назвали самоубийство , отмечая, что причиной могли стать конфликты в семье .

Подтверждение версии о суициде СМИ нашли на видео с камер наблюдения, которые зафиксировали выстрел . В то же время соседка чиновника заявила, что его не слышала.

Рядом с телом Павлова лежал охотничий карабин "Сайга" . Украинский спецназовец отметил, что разложенный проволочный приклад оружия , вероятно, мог служить основанием для убеждений политических соратников чиновника о том, что его убили.

Утром 16 августа появилось упоминавшееся видео с камер в доме Павлова, которые показали, что в день смерти он был один и совершил самоубийство. Мужчина приставил оружие к своему телу и выстрелил, после чего прошел около 10 метров по комнате и буквально вывалился из входной двери дома.

Как сообщал OBOZREVATEL: