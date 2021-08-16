В доме застреленного мэра Кривого Рога нашли две записки. Фото

В доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли две записки, которые он мог написать. Однако в обеих ничего не говорится о планах суицида.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный блогер Олег Ермолинский. По его словам, в них инструкции по уходу за домашними животными (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства. Но информации о причинах суицида в письменной форме не нашли", – отметил блогер.

Предположительно, записки могли быть написаны им ночью накануне смерти. Однако действительно ли их автор Павлов, пока нельзя утверждать.

В то же время его однопартиец, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович утверждает, что накануне гибели он с супругой обсуждал покупку собаки. "Так ведет себя человек, который хочет покончить с собой? В конце концов, последняя бумага, которую он брал в руки, – это инструкция о том, как правильно кормить попугаев", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома в воскресенье, 15 августа. Возле него лежал автомат.

Правоохранители открыли производство по статье 115 УК – убийство. Полиция рассматривает три версии – убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием.