Гибель мэра Кривого Рога: советник рассказал новые подробности. Видео

Мэра Кривого Рога Константина Павлова мертвым на пороге собственного дома обнаружил его помощник. Сейчас близкое окружение считает, что в мужчину выстрелили после того, как тот открыл дверь. В дом никто не заходил.

Об этом на видео "Украина 24" рассказал советник действующего мэра Андрей Гальченко. По его словам, официальную версию смерти сообщат после экспертизы.

"Он шел открывать двери и прозвучал выстрел. Он утром не выходил на связь, жена попросила помощника приехать и проверить, что с ним. Он зашел и увидел, набрал 102, а потом меня", – сказал Гальченко.

По его словам, на территории двора есть камеры, но неизвестно была ли запись. Сам Павлов был с семьей на отдыхе, но вернулся раньше всех, в четверг.

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"Оружие его, оно зарегистрировано. В дом никто не заходил, следов нет", – добавил советник.

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