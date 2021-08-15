Гибель мэра Кривого Рога: советник рассказал новые подробности. Видео
Мэра Кривого Рога Константина Павлова мертвым на пороге собственного дома обнаружил его помощник. Сейчас близкое окружение считает, что в мужчину выстрелили после того, как тот открыл дверь. В дом никто не заходил.
Об этом на видео "Украина 24" рассказал советник действующего мэра Андрей Гальченко. По его словам, официальную версию смерти сообщат после экспертизы.
"Он шел открывать двери и прозвучал выстрел. Он утром не выходил на связь, жена попросила помощника приехать и проверить, что с ним. Он зашел и увидел, набрал 102, а потом меня", – сказал Гальченко.
По его словам, на территории двора есть камеры, но неизвестно была ли запись. Сам Павлов был с семьей на отдыхе, но вернулся раньше всех, в четверг.
"Оружие его, оно зарегистрировано. В дом никто не заходил, следов нет", – добавил советник.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома в воскресенье, 15 августа. Возле него лежал автомат.
Правоохранители открыли производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас криминалисты работают на месте происшествия, ищут свидетелей.
В ОПЗЖ заявили, что вместо Павлова выполнять обязанности будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.
Президент Зеленский заявил, что будет следить за делом о смерти Павлова и возьмет ее под личный контроль.