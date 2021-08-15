Гибель мэра Кривого Рога: советник рассказал новые подробности. Видео

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Расследования
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Гибель мэра Кривого Рога: советник рассказал новые подробности. Видео

Мэра Кривого Рога Константина Павлова мертвым на пороге собственного дома обнаружил его помощник. Сейчас близкое окружение считает, что в мужчину выстрелили после того, как тот открыл дверь. В дом никто не заходил.

Об этом на видео "Украина 24" рассказал советник действующего мэра Андрей Гальченко. По его словам, официальную версию смерти сообщат после экспертизы.

"Он шел открывать двери и прозвучал выстрел. Он утром не выходил на связь, жена попросила помощника приехать и проверить, что с ним. Он зашел и увидел, набрал 102, а потом меня", – сказал Гальченко.

По его словам, на территории двора есть камеры, но неизвестно была ли запись. Сам Павлов был с семьей на отдыхе, но вернулся раньше всех, в четверг.

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"Оружие его, оно зарегистрировано. В дом никто не заходил, следов нет", – добавил советник.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома в воскресенье, 15 августа. Возле него лежал автомат.

  • Правоохранители открыли производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас криминалисты работают на месте происшествия, ищут свидетелей.

  • В ОПЗЖ заявили, что вместо Павлова выполнять обязанности будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

  • Президент Зеленский заявил, что будет следить за делом о смерти Павлова и возьмет ее под личный контроль.

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