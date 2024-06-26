В Офисе генпрокурора объяснили, почему на нардепа Тищенко не сразу надели электронный браслет

Накануне, 25 июня, народному депутату Николаю Тищенко, подозреваемому в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако электронный браслет на него одели не сразу, что вызвало бурю негодования в обществе.

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Однако для промедления у правоохранителей были некоторые причины. Какие именно – объяснили в Офисе генерального прокурора в комментарии OBOZ.UA.

В ОГПУ отметили, что через некоторое время после принятия судом решения о круглосуточном аресте на Тищенко надели электронный браслет, после чего его отпустили домой отбывать меру пресечения.

Промедление с электронным браслетом в генпрокуратуре объяснили объективными причинами.

"В пабликах звучали вопросы, а почему не сразу надели "браслет". Это электронное средство контроля и очевидно, что для его применения нужно какое-то время на документальное оформление и технические вопросы. Как и на изготовление определения суда, которое должно быть передано в соответствующую службу. Также сотрудники полиции перед применением электронного средства контроля обязаны разъяснить подозреваемому "под роспись" правила пользования устройством, технику безопасности обращения с ним и последствия его снятия или неправомерного вмешательства в его работу", – заявили в ОГПУ.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко. Его подозревают в причастности к незаконному лишению свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Санкция статьи, инкриминируемая нардепом, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Подозрение Тищенко объявили после того, как 20 июня в центре Днепра группа мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах напала на добровольца, бойца специального подразделения Главного управления разведки Кракена Дмитрия "Сына" Павлова. Мужчине были нанесены телесные повреждения. Нападающими оказалась охранники народного депутата Николая Тищенко, вступившего с Павловым в конфликт. Личности этих людей полиция установила, один из них уже задержан.

Во время обыска у "борца с колцентрами" нашли коробки с наличными в долларах и евро. Сам нардеп во время проведения следственного действия в присутствии представителей ГБР и ОГПУ разбил свои телефоны, чтобы не отдавать их следователям как вещественное доказательство.

25 июня суд избрал Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако уже после завершения заседания нардепа заметили в гостинице Hyatt, что и вызвало волну гнева в соцсетях.

Электронный браслет на него надели только около 22:30. После этого он отправился домой. Проживает Тищенко в элитном ЖК "Печерский" на Дружбе народов в Киеве. Именно по этому адресу нардеп и должен находиться в течение всего срока меры пресечения.

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