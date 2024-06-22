OBOZ.UA предупреждал: как Николай Тищенко продолжил серию 'зашкваров', почему от него открестился кум и будет ли наказание

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко может претендовать на лидерство по количеству скандалов среди всех народных избранников украинского парламента 9-го созыва. И спектр его "зашкваров" колеблется от забавного "Христос Воскрес" на Рождество в его поздравлении для украинцев или "перепалки" с коллегой по парламенту Марьяной Безуглой – до куда более серьезных попыток поучаствовать в незаконной приватизации Усть-Дунайского порта, побега на Закарпатье в начале полномасштабного вторжения и участия в скандале с избиением экс-военного в Днепре, которое произошло на днях.

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OBOZ.UA рассказывал о скандалах, в которые попадал Тищенко, известный также под прозвищем "Коля Оболонский", задолго до того, как это стало мейнстримом, и того, как от него открестился даже его кум, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Сегодня мы решили снова напомнить о самых скандальных проделках Тищенко – в надежде: что в этот раз, после отвратительного скандала с нападением на защитника Украины в Днепре, наказание этого "небожителя" наконец настигнет.

Бурная молодость "Коли Оболонского"

Когда в Украине летом 2019 года одним из кандидатов от "Слуги народа" по 219-му мажоритарному округу выдвигался Николай Тищенко – большинство украинцев знали его как столичного ресторатора и ведущего нескольких сезонов популярного кулинарного телепроекта "Мастер-Шеф". Однако OBOZ.UA уже тогда предостерегал: прежде чем стать экспертом по "высокой кухне", он, как утверждали журналистские расследования, прошел "школу жизни" в преступных кругах столицы: был, как сообщается, "бригадиром" в организованной преступной группировке Савлоховых.

"Во время расцвета группировка насчитывала более 1000 активных членов. Обладало большим количеством огнестрельного оружия, боеприпасов, автотранспортом, современными средствами связи. Большинство офисов оборудованы спецсредствами аудио- и видеоконтроля. Формирование имеет устойчивый характер мафиозной направленности, четкую внутреннюю структуру с распределением ролей, разведку и контрразведку. Имеют международные, деловые и уголовные контакты в США, Германии, Польше и России", – писали об ОПГ Савлоховых в сохранившихся оперативно-розыскных документах с 90-х годов.

В статье "Уголовная разведка УБОПа" о выходе Тищенко из ОПГ Савлоховых в 1999 году отмечалось: "У Савлоховых произошло обострение отношений с "Колей Оболонским" — "бригадиром", взявшим курс на откол от группировки. Братья Тимур и Руслан пытались привести в сознание Николая Тищенко. Но он назначил "стрелку" в офисе "Дженерал Моторс", (который "крышевали" братья Савлоховы), "Оболонский" приехал в сопровождении двадцати человек. И, несмотря на угрозы со стороны братьев, он остался при собственном мнении. Однако после этого начал передвигаться по городу со значительной охраной".

То, что Николай Тищенко обращался в криминальных кругах, подтверждают не только рапорты правоохранителей. В 2017 году испанская полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию граждан из бывшего СССР, занимавшихся отмыванием денег, в ходе нее был задержан Степан Черновецкий (сын эксмера столицы), Арман Маилян и другие. В испанской печати опубликовали фото, где рядом с названными фигурантами в характерном для 90-х красном пиджаке фигурирует Николай Тищенко.

Коллега Тищенко по парламенту, нардеп Гео Лерос в свое время также рассказывал об уголовном прошлом "Коли Оболонского". Он уверял, что к нему попали документы с внутренней базы Управления по борьбе с организованной преступностью "Скорпион", в которой накапливается информация о членах криминальных группировок с 1991 года.

Согласно документам, Тищенко по прозвищу "Коля Оболонский" фигурировал в ряде уголовных дел сначала как бригадир ОПГ Савлохова ("Савлохи"), а позже собственной ОПГ.

Так, одно из дел, согласно опубликованным Леросом документам, было возбуждено с фабулой: "разъединение и уничтожение ОПГ "Оболонского" – с международными, коррумпированными связями – разбои, вымогательства, торговля героином".

В другом документе говорится, что гражданин Армении Спартак Григорян занимается большими поставками героина в Киеве и "через Колю Оболонского" реализует его. За последнее время продал около 1 кг чистого героина за 85 тыс. долларов США по оптовой цене".

Также, по данным Лероса, Тищенко занимался "реализацией угнанных авто, принадлежащих ОПГ Савлохова", и выбивал деньги с должников.

Также Лерос уверял, что Тищенко фигурировал в делах о двух убийствах. Первое убийство – напарника "Коли Оболонского" по банде Савлохова Норика Амирханяна, которое произошло прямо на Крещатике. В базе говорится, что после убийства Тищенко "перешел на нелегальное положение". Тогда даже проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого. Однако дело закрыли по амнистии.

Второе убийство, по словам Лероса, произошло в 1998 году в кафе "Франт" на Константиновской. Во время потасовки Тищенко якобы забил насмерть посетителя. Но материалы этих дел, утверждал депутат, были уничтожены.

OBOZ.UA неоднократно публиковал материалы об этом периоде бурной биографии на тот момент еще кандидата в нардепы, особенно после появления в некоторых СМИ сообщений о том, что он "купил место в Зе! Команде". Однако бесполезно: избиратели 219 округа обеспечили "известному ресторатору" с сомнительным прошлым место в украинском парламенте.

И новые скандалы с этим "народным избранником" не заставили себя ждать.

Депутатская каденция Тищенко: все равны, но есть те, кто "ровнее"

Чуть ли не с первых дней депутатской каденции Тищенко начал настойчиво иллюстрировать известную фразу из "Колхоза животных" Джорджа Орвелла: "Все животные равны, но некоторые равнее других". Как оказалось впоследствии, свою исключительность он связывал с тем, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в свое время крестил ребенка одиозного депутата-ресторатора: так, как сообщали мажоритарщики от "Слуги народа", в штабе Тищенко еще до выборов хвастался, что он "от Ермака".

Так, в 2020 году волну возмущения вызвало то, что в разгар локдауна, когда часть бизнесов обанкротилась из-за невозможности работать во время пандемии коронавируса – ресторан Тищенко "Велюр" преспокойно продолжал работать.

В апреле 2020-го журналисты "Бигус Инфо" сняли, как "Велюр", несмотря на установленные жесткие карантинные ограничения, продолжал работать и туда приезжали политики и представители олигархов.

На выход журналистского расследования Тищенко отреагировал примерно так же, как сейчас комментирует историю по нападению на экс-военного в Днепре: обвинениями. Журналистов "Бигус Инфо" он тогда обвинил в "продажности", категорически отрицая факты, зафиксированные на видео.

С "Велюром", к слову, связан еще один скандал: ценники на некоторые блюда в ресторане нардепа после его избрания в Верховную Раду по состоянию на апрель 2020-го были в десять раз выше среднего по столице.

Кроме того, в октябре 2020 года OBOZ.UA рассказывал, как Тищенко "протаскивал" в списки "Слуги народа" на выборах в Киевсовет сотрудниц своих ресторанов. Среди них – и засветившаяся на днях в скандале с избиением экс-военного в Днепре Эвелина Андриевская. Уже тогда мы писали, что в 2018 году Андриевская, похоже, ездила на концерт певца Григория Лепса во временно оккупированном Крыму. Нынешняя помощница Тищенко также фигурирует на сайте "Миротворец" как человек, "оправдывающий российскую агрессию". В частности, она публично обвиняла Украину в ударе "Точкой У" по Донецку в 2015 году.

В конце концов и патриотизм самого Тищенко можно назвать очень экзотическим. Так, например, в трагические времена Майдана, когда на улицах столицы проходили протесты и гибли люди, "Коля Оболонский" называл Революцию Достоинства "подрывом и расшатыванием основ украинского государства".

Более того, в 2015 году в разгар войны с Россией Николай Тищенко, например, позировал с доверенным лицом Путина певцом Тимати на курортном отдыхе.

А уже в разгар великой войны он признавался, что пиарится на якобы волонтерской деятельности.

Также до полномасштабного вторжения РФ фамилия Тищенко фигурировала в скандале с аудиозаписями, которые публиковал Гео Лерос. На них, утверждал последний, якобы зафиксирован разговор Тищенко (на тот момент заместителя фракции "Слуги народа" в парламенте) и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого. Голоса мужчин на аудио обсуждали теневые схемы и публичную дискредитацию оппонентов, также с "пленок" можно было предположить, что Тищенко использовал свои связи, чтобы покрывать коррупционные действия Комарницкого в Киеве.

Едва ли не в последний раз до начала полномасштабной войны фамилия Тищенко прогремела в связи с его любовью к шикарному отдыху. В начале февраля 2022 года журналисты "Бигус Инфо" рассказывали, что семья нардепа Тищенко провела зимние каникулы в Дубае, ОАЭ. Как сообщается, жили они в гостинице Address Beach Resort. Минимальная цена проживания в заведении гостеприимства – около 30 тыс. грн за ночь. Находилась там семья нардепа с 30 декабря по 19 января. За три недели пребывания Тищенко должен был "выложить" около 600 тыс. грн. Журналисты добавили, что указанный отпуск нардеп не внес в декларацию, и предположили, что позже окажется, что "это были расходы жены".

Тищенко и полномасштабная война: невидимый "герой" Мукачевского котла, освобождение Ливана и ТрО Пхукета

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, накачанный и бесстрашный нардеп решил отправиться туда, где было "опаснее всего": на Закарпатье – единственный регион, по которому не летели российские ракеты.

27 февраля 2022 года он был замечен в одном из местных кафе в городе Мукачево. Нардеп пытался скрыть лицо бейсболкой, однако бдительные украинцы бывшую телезвезду с легкостью узнали.

На тот момент, напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже призвал нардепов не покидать Киев, чтобы Рада продолжала работать – и назвал "предателями" тех, кто между страной и собственным комфортом выберет последнее.

Несколько позже Тищенко заметили в ресторане во Львове: откуда он, по словам очевидцев, скрылся, не оплатив счет.

В апреле 2022 года в сети появилось видео, где мужчине, которого представляют как Тищенко, вручают наградное оружие. Лицо одетого в камуфляж героя ролика было закрыто балаклавой. Однако голос действительно был очень похож на голос нардепа.

"Поздравляем Николая Тищенко с получением такого заслуженного наградного оружия за успешную оборону от рашистов Ужгорода и за выход из Мукачевского котла. С пониманием относимся к тому, что ему пришлось закрыть лицо. Ведь враг не должен знать в лицо героя с позывным "Митбол". Фракция "Слуга народа" должна гордиться своим членом. И ждем награду в виде "Джавелина" для Александра Трухина за тихий выход из леса", – писал тогда Борислав Береза.

Также в начале апреля Тищенко в соцсетях заявил, что передал ТРО Святошинского района (от которого избирался в Верховную Раду), еду и бронежилеты, которые в Украину якобы привезли его жена и помощницы.

Бронежилеты были торжественно вручены бойцам, однако через несколько дней выяснилось, что у них существенный недостаток – а именно: они не защищают ни от чего. Впоследствии оказалось, что бронежилеты 1983 г. из Германии непригодны для использования. У них нет никаких документов и они простреливаются насквозь.

Кроме того, в октябре 2022-го Тищенко попал в курьезную ситуацию. На своей странице в Facebook он порадовался увольнению "Ливана". Очевидно, речь пошла о деоккупации города Лиман Донецкой области. Однако нардеп перепутал названия, а потом вообще заявил, что это сообщение – это фейк. Обвинил в провокации бывшего коллегу по фракции Александра Дубинского.

Кроме этого, Тищенко опозорился, перепутав важные для Украины праздники. 28 июля нардеп поздравил украинцев с Днем Независимости, который отмечается 24 августа.

Еще Тищенко с коллегой по фракции Марьяной Безуглой "обменялись любезностями" в публичной переписке. Причем последний использовал против своей визави сексистский прием.

В то же время, посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с Тищенко в Бангкоке 27 января 2023 года. Гражданам нашей страны было предложено прийти на встречу к народному избраннику "для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

На самом же деле, как заявлял тогда журналист Юрий Бутусов, Тищенко уехал в Таиланд на отдых и "встречей с избирателями" лишь пытался прикрыть себя от критики, привлекая к "операции прикрытия" посольство Украины в Таиланде.

Это событие вызвало резонанс в обществе – по сети разлетелось множество мемов с нардепом. А для самого нардепа дело тогда кончилось исключением партии "Слуга народа".

Пир во время войны

При этом во время полномасштабной войны Тищенко засветился и в куда более серьезных, чем перепалки с Безуглой, скандалах.

Так, в январе 2023 его обвинили в попытке незаконной приватизации Усть-Дунайского порта. Директор ГП "МТП Усть-Дунайск" Юрий Мартынюк тогда утверждал, что приватизация порта может происходить в пользу стивидорной компании (занимается погрузкой и разгрузкой товара в портах), связанной с народным депутатом.

Тогда СМИ писали, что заявленная Фондом госимущества приватизационная цена порта в 60 млн грн удивляет, ведь за пол года работы он уплатил четверть этой суммы в виде налогов, поэтому ни о какой коммерческой выгоде от такой сделки для государства речь не шла от слова "вообще".

Более того, тогда Мартынюк заявлял, что компания ЗТК, "перегружающая грузы Тищенко через порт", отказывается платить государству. "

"Это политическая коррупция, я считаю. Полтора года назад ЗТК по рейдерскому пути захватил наш склад, имущество государственного предприятия. Ничего нам не платит за хранение грузов. На сегодняшний день долг превышает 2 млн грн", – говорил директор порта.

В 2023 году Тищенко взялся выдавать себя за убежденного борца с мошенниками из колл-центров. Он периодически публиковал видео своих "рейдов" по офисам, где якобы работали такие организации – неизменно в сопровождении коренастых молодых людей, часто одетых в военные униформы и порой – балаклавы.

В августе того же года в сети появились записи, которые в случае подлинности могли бы пролить свет на причины столь непримиримой борьбы. На этих записях человек с голосом, похожим на голос Тищенко, обсуждает закрытие колл-центров. При этом мужчина готов "не трогать" некоторый незаконный бизнес и даже способствовать его процветанию. Сам Тищенко заявил, что все записи – фейк.

В сентябре 2023-го фамилия нардепа фигурировала в скандале с братом его помощницы Богданом Загинаем. Последний выиграл тендер от Национальной полиции на закупку камер на 6,778 млн. грн. Что оказалось на 2,5 млн грн выше их рыночной цены.

В ноябре 2023 года журналисты выяснили, что на Сергея Вакальчука – бывшего руководителя ресторана "Велюр", принадлежавшего нардепу Николаю Тищенко, с начала полномасштабного вторжения оформили имущества по меньшей мере более чем на 1 миллион долларов. В частности, он стал владельцем поместья 322 кв. м с бассейном в поселке Козин под Киевом и земли под ним, квартиры в доме, где раньше работал "Велюр", а также премиального микроавтобуса Mercerdes-Benz. Последним часто пользуется Тищенко.

"Всю эту недвижимость оформили на экс-руководителя ресторана Тищенко в течение получаса", – отмечали журналисты.

Они выяснили, что у Сергея Вакальчука нет официальных доходов, с которых он мог бы позволить себе все эти покупки. Ни в квартире, ни в имении его разыскать и пообщаться не удалось. Депутат Николай Тищенко тоже никак не прокомментировал ситуацию.

Вопрос, связано ли внезапное состояние Вакальчука с дружбой с Тищенко, на тот момент расследователи оставили открытым.

А уже в декабре прошлого года другое журналистское расследование показало, что во время войны у "слуги" Тищенко появилось два премиум-автомобиля общей стоимостью почти $150 тыс.

Среди новых люксовых авто нардепов – электрический Mercedes V-класса 2021 года выпуска. Номерные знаки свидетельствуют о том, что автомобиль купили в августе 2023 года. Стоимость такого автомобиля в среднем составляет от 80-90 тысяч долларов. Этот автомобиль не зарегистрирован на самого Тищенко. Формальным владельцем был указан его водитель Петр Орлов.

Нападение на военного: будет ли ответственность?

Кульминацией "зашкваров" Тищенко стал случай с нападением на экс-военного, бойца специального подразделения Главного управления разведки Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, гулявшего в Днепре с младенцем. В центре города на него напала группа мужчин камуфлированной одежде и балаклавах, сопровождавших "борца с колцентрами" Тищенко и его помощницу.

33-летнему мужчине нападавшие нанесли телесные повреждения. Как видно из появившихся в сети видео схватки, причиной конфликта стал вопрос Дмитрия к Тищенко относительно того, по какой причине в центре тылового города разгуливают вооруженные мужчины в военной форме и балаклавах и без опознавательных знаков.

Это нападение вызвало шквал возмущения в обществе. В ответ Тищенко выдал свою версию событий, чем разозлил украинцев еще больше.

Градус напряжения оказался настолько высоким, что от Тищенко открестился даже его кум Ермак. Глава ОПУ заявил, что не поддерживает с одиозным "борцом"-ресторатором никаких отношений и уже давно "не понимает поступков" последнего. Также Ермак назвал поведение Тищенко несовместимым со статусом нардепа.

Станет ли это заявление началом ответственности для Тищенко, который, похоже, уже потерял берега из-за прежней безнаказанности, или окажется пустыми словами – покажет время. И то, услышим мы фамилию "Коли Оболонского" в новостях о новых скандалах с его участием – или в сообщениях от правоохранительных органов, которые наконец напомнят нардепу, что закон – один для всех.

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