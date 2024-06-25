Нардепу Тищенко сообщили о подозрении по факту событий в Днепре: сколько лет тюрьмы грозит. Фото

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко. Его подозревают в причастности к незаконному лишению свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Видео дня

За совершенное нардепу грозит до 5 лет заключения. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, 20 июня группа лиц, действуя по указанию народного депутата Тищенко и по предварительному сговору между собой, с применением физической силы и спецсредств противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение некоторого времени.

Офис генерального прокурора согласовал ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме Тищенко, правоохранители сообщили о подозрении еще одному лицу, активно участвовавшему в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Также сотрудники правоохранительных органов провели у нардепа Тищенко обыски. В ГБР опубликовали фотографии обысков, которые свидетельствуют, что у народного избранника обнаружили много налички в евро и долларах США.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственной группой в составе следователей Центрального аппарата ГБР при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора. На данный момент продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к уголовному преступлению. За совершенное преступление Тищенко грозит лишение свободы сроком на 5 лет.

Стоит отметить, что ранее Тищенко был замешан в скандалах о завладении имуществом. В частности, нардеп был фигурантом скандала с попыткой поучаствовать в незаконной приватизации Усть-Дунайского порта, побега на Закарпатье в начале полномасштабного вторжения и участия в скандале с избиением экс-военного в Днепре, которое произошло на днях.

Напомним, в центре Днепра группа мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде, когда тот гулял с ребенком на проспекте Яворницкого. В сети утверждают, что люди в форме напали на добровольца, бойца специального подразделения Главного управления разведки Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, а нападающими оказалась охрана народного депутата Николая Тищенко.

Ранее сообщалось, что на резонансном видео из Днепра, где группа мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде, фигурирует помощница нардепа Николая Тищенко – Эвелина Андриевская. Украинка, которая попала в базу "Миротворца" и получила благодарность от Главного управления разведки, в дорогих украшениях сопровождала своего босса и снимала его на камеру.

Как сообщал OBOZ.UA, одиозный народный депутат Николай Тищенко, который на днях попал в очередной скандал в Днепре, теперь пытается всячески обелить свою репутацию. Комментируя ситуацию с избиением экс-военного в Днепре, Тищенко пытался обвинить защитника якобы в "завладении чужим имуществом". Однако сам народный избранник еще несколько месяцев назад прямо в сессионном зале Верховной Рады украл телефон у своего коллеги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!